استقرار مؤشر الدولار وسط مخاوف عالمية.. ومحليا بـ24.43 جنيه

استقر مؤشر الدولار بالقرب من 106.5 نقطة اليوم الأربعاء، وظل مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف من صراع أوسع في أوروبا بعد صاروخ روسي الصنع ضرب الأراضي البولندية وقتل مدنيين.

صاروخ مجهول

قال الرئيس البولندي أندريه دودا إنَّ حكومته لا تزال لا تعرف بشكل قاطع من أطلق الصاروخ بينما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنَّه من غير المرجح أن يكون الصاروخ قد أطلق من روسيا.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر عند 105.34 أمس، بعد أن جاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أقل من التوقعات، مما عزز قضية تشديد أقل حدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

رفع أقل في سعر الفائدة

يراهن المستثمرون على أنَّ البنك المركزي سيعدل حجم زيادات أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس من ديسمبر بعد تقديم أربع زيادات متتالية 75 نقطة أساس.

تاريخياً، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 107.77 بنهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية (Trading Economics) على أن يتمّ التداول عند 112.33 نقطة في غضون 12 شهرًا.

يقيس مؤشر الدولار الأمريكي «DXY» أداء الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونة السويدية، ويحظى اليورو، بأكبر عنصر في المؤشر، ويشكل 57.6% من السلة، يليه الين الياباني 13.6%، والجنيه الإسترليني 11.9%، والدولار الكندي 9.1%، والكرونة السويدية 4.2%، والفرنك السويسري 3.6%.

سعر الجنيه أمام الدولار

محلياً، تراوح سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك المصرية، بين 24.43 و24.48 جنيه، مسجلاً في بنكي الأهلي ومصر أقل سعر للبيع عند 24.43 جنيه، ويرتفع في بنوك القطاع الخاص لـ24.48 جنيه.