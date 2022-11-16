جامعة الإسكندرية تعلن تخصيص درجة بكالوريوس في طب الأسنان مع «مانشستر» البريطانية

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، أعمال المؤتمر الدولي الثاني والعشرين لكلية طب الأسنان، والذي شهد توقيع خطاب نوايا للتعاون بين جامعتي الإسكندرية ومانشستر البريطانية لإنشاء درجة بكالوريوس مشتركة في طب وجراحة الفم والأسنان.

وفي بداية كلمته نقل «قنصوة» تحية وتقدير الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لكل المشاركين في المؤتمر، مؤكدًا أن جامعة الإسكندرية تفتخر بتنظيم هذا المؤتمر الذي يزخر بمحتوى علمي شديد الثراء في مجال طب الأسنان، ويحرص على المشاركة فيه العديد من منتسبي طب الأسنان حول العالم.

دعم الجامعة للمؤتمرات العلمية

وأكد رئيس الجماعة، دعم الجامعة للمؤتمرات العلمية وذلك ضمن رؤيتها التي تسعى لخلق أجواء لتداول المستجدات في جميع المجالات المعرفية ونشرها بين منتسبيها، لافتًا إلى إن جامعة الإسكندرية تلتزم بميثاق حرية الفكر والتبادل المعرفي اللامحدود ومنفتحة على الجامعات العالمية العريقة والمتميزة من خلال برتوكولات التعاون المشتركة في المجالات الأكاديمية والبحثية والبرامج والدرجات العلمية المشتركة.

وقال الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد الكلية، إن الكلية تحتفل بمرور 46 عاما على عقد أول مؤتمر علمي دولي لطب الأسنان في الشرق الأوسط، حيث وضع الجيل الذهبي من أساتذة طب الأسنان خارطة طريق لوضع الكلية في مكانتها التي تليق بها.

وأشارت «عازر»، إلى أن الكلية حريصة على الاستمرار فى تنظيم هذا المؤتمر الدولى بمشاركة كبار علماء ومبتكري التكنولوجيا في مجال طب الأسنان لتبادل الخبرات والمشاركات والبحوث والتدريب، مما نتج عنه هذا التميز فى جذب كبرى شركات الأجهزة الطبية والمعدات والأدوات للاشتراك في دعم المؤتمر.

150 مشارك من الأساتذة والباحثين من 20 دولة

من جانبه، قال الدكتور محمد معتز خميس سكرتير عام المؤتمر، إن المؤتمر يضم أكثر من 150 مشاركا من الأساتذة والباحثين من 20 دولة، ويحظى بالتعاون مع كبري الكيانات العلمية البارزة داخل مصر وخارجها مثل الجمعية المصرية لتقويم الأسنان والجمعية المصرية لطب أسنان الأطفال والجمعية الدولية لأبحاث طب الأسنان، والتعاون أيضًا مع كليات طب الأسنان بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا وجامعة فاروس.