أبرزها التشجير.. كليات جامعة الإسكندرية تبادر لمواجهة التغير المناخي

ساهمت كليات جامعة الإسكندرية على مدار الأيام الماضية بمبادرات التغير المناخي، وبالتزامن مع قمة المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ، والتي شملت ندوات تثقيفية وماراثون رياضيا، ومؤخرًا مبادرة للتشجير شارك فيها الطلاب بتشجير ساحات كلياتهم.

وكانت أحدث المبادرات التي شهدتها جامعة الإسكندرية، مبادرة «اتحضر للأخضر» التي أطلقتها كلية التربية ضمن النشاط العملي لطلاب الفرقة الأولى، والتي شارك فيها الطلاب بالتشجير وغرس زراعة الأخضر داخل فناء الكلية، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة للتوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة.

استضافة كلية التربية لقافلة واعظات الأزهر

واستضافت الكلية قافلة واعظات الأزهر الشريف التي دخلت المحاضرات المختلفة لطلبة وطالبات كلية التربية، حيث أتت في إطار نشر الثقافة الإسلامية ووسطية منهج الدين والتوعية بالتغيرات المناخية وأثرها على المرأة، ونظم قطاع التعليم والطلاب، ندوة تعريفية لمقرر قضايا مجتمعية لطلاب المستوى الأول المستجدين بلائحة الساعات المعتمدة كمتطلب تخرج.

ماراثون كلية الصيدلة «الجري للأخضر»

ونظمت كلية الصيدلة ماراثون رياضيا للمشي والدراجات الهوائية بعنوان «الجري للأخضر» والذي انطلق من مكتبة الإسكندرية حتى قلعة قايتباي بمشاركة قرابة 150 فردًا وكان ذلك في إطار استعدادات الكلية والجامعة لمؤتمر التغيرات المناخية قبل عقده.