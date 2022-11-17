رابطة «السيارات المستعملة» تكشف عن أسعار الماركات بالسوق: تبدأ من 26 ألف جنيه

قال عبدالله بكر محمد، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات القديمة شهد استقرارا في السوق المحلي خلال الفترة الماضية.

وأوضح «محمد» أن راغبي شراء السيارات يبحثون عن السيارات القديمة من أسعار تبدأ من 26 ألف جنيه، ولا تتجاوز 40 ألف جنيه.

وأشار عضو رابطة تجار السيارات، إلى أن المواطنين يبحثون عن السايرات العائلية المستعملة، وبها ناقل حركة أتوماتيك، وتكييف وقوة المحرك تبدء من 1100 cc إلى 1600 cc.

واستعرض عبدالله بكر محمد، في حديثه مع «الوطن»، أسعار السيارات القديمة في السوق المصري، التي يجرى تداولها.

أسعار السيارات القديمة في مصر

سكودا فيفوريت 1994

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 27,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 26,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 29,000 جنيه.

سيتروين Ax 1996

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 28,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 22,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 33,000 جنيه.

لادا 2105 1995

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 29,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 27,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 33,000 جنيه.

سوق السيارات المستعملة

فيات 128 1999

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 29,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 27,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 30,000 جنيه.

جيلي فروتة 2005

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 29,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 16,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 33,000 جنيه.

سوزوكي ماروتي 1995

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 30,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 27,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 33,000 جنيه.

فورد فيستا 1996

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 30,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 29,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 33,000 جنيه.

لادا نيفا 1993

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 31,000 جنيه.

أقل سعر السيارة فى السوق المحلي: 29,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 38,000 جنيه.

لادا 2105 1994

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 31,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 29,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 33,000 جنيه.

فيات شاهين 1994

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 31,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 29,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 34,000 جنيه.

سيتروين Ax 1995

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 31,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 29,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 34,000 جنيه.

دايهاتسو شاريد 1992

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 32,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 28,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 38,000 جنيه.