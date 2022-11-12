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استقرار أسعار السيارات المستعملة في مصر.. تبدأ من 26 ألف جنيه

كتب:

أحمد عبد اللطيف
08:50 ص | السبت 12 نوفمبر 2022
أسعار السيارات المستعملة في مصر

أسعار السيارات المستعملة في مصر

قال عبد العاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، إن أسعار السيارات المستعملة شهدت استقرارًا في الأسابيع الماضية، إذ نشطت حركة البيع والشراء في السيارات القديمة بنسبة 70% تقريبا عن الأعوام الماضية.

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات لـ«الوطن»، أن راغبي شراء السيارات يبحثون عن سيارات تبدء أسعارها من 26 ألف جنيه، والبعض منها بها تكييف وناقل حركة أتومايتك.

واستعرض «محمود»، أسعار عدد من السيارات المستعملة التي يتم تداولها في السوق المصري، على النحو التالي:

أسعار السيارات المستعملة بمصر

فيات 128 1991

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 26,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 26,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 28,000 جنيه.

لادا 2107 1993

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 26,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 24,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 29,000 جنيه.

لادا 2107 1995

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 26,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 24,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 29,000 جنيه.

فيات 128 1998   

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 26,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 21,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 30,000 جنيه.

سكودا فيفوريت 1994

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 27,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 26,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 29,000 جنيه.

سيتروين Ax 1996

 متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 28,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 22,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي :33,000 جنيه.

لادا 2105 1995

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 29,000 جنيه.         

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 27,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 33,000 جنيه.

 

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بقلم أحمد عبد اللطيف