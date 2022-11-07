أسعار السيارات المستعملة في مصر «مكيفة وأوتوماتيك».. تبدأ من 90 ألف جنيه

قال عبد العاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في السوق المحلية، إن سوق السيارات شهد ارتفاعا في نسبة المبيعات بنسبة 75% خلال الفترة الماضية.

وتابع عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سوق السيارات المستعملة شهد استقرارا في الأسعار بسبب الإعلان عن أسعار السيارات الجديدة.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات القديمة على النحو التالي:

أسعار السيارات القديمة في مصر

امجيراند EC 7 2014

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 105,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 100,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 109,000 جنيه

جيلي اكس باندينو 2015

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 105,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 95,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 109,000 جنيه

سوزوكي التو 2016

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 105,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 99,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 112,000 جنيه

جيب جراند شيروكي 1997

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 106,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه

سوق السيارات المستعملة

ماهيندرا سكوربيو 2008

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 106,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 95,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه

بريليانس FRV 2009

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 106,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق: 100,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه

شيفروليه لانوس 2011

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 106,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 93,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق: 114,000 جنيه