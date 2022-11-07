أسعار السيارات المستعملة في مصر «مكيفة وأوتوماتيك».. تبدأ من 90 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
01:51 ص | الإثنين 07 نوفمبر 2022
أسعار السيارات المستعملة
قال عبد العاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في السوق المحلية، إن سوق السيارات شهد ارتفاعا في نسبة المبيعات بنسبة 75% خلال الفترة الماضية.
وتابع عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سوق السيارات المستعملة شهد استقرارا في الأسعار بسبب الإعلان عن أسعار السيارات الجديدة.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات القديمة على النحو التالي:
أسعار السيارات القديمة في مصر
امجيراند EC 7 2014
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 105,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 100,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 109,000 جنيه
جيلي اكس باندينو 2015
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 105,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 95,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 109,000 جنيه
سوزوكي التو 2016
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 105,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 99,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 112,000 جنيه
جيب جراند شيروكي 1997
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 106,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه
سوق السيارات المستعملة
ماهيندرا سكوربيو 2008
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 106,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 95,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه
بريليانس FRV 2009
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 106,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق: 100,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه
شيفروليه لانوس 2011
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 106,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 93,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق: 114,000 جنيه