استشاري الصحة العامة: عدم تهوية الفصول يتسبب في نشر العدوى بين الطلاب

شدد الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، على دور المدرسة في الحفاظ على الطلاب والأطفال خلال الخريف وفصل الشتاء، وخصوصا مع انتشار العدوى التنفسية بين الأطفال، فيجب على المسؤولين بالمدارس التهوية الجيدة للفصول، خصوصا وأن نسبة كبيرة من العدوى التي حدثت في الفترة الماضية نتيجة غلق الفصول وعدم التهوية الجيدة بسبب برودة الطقس، مشددًا على دور المدرسة في التثقيف الصحي للأطفال ودورهم في حماية أنفسهم وأصدقائهم ونظافة الأسطح باستمرار وتعليم الأطفال النظافة العامة والنظافة الشخصية والتهوية الجيدة وحدوث تيار بالفصول مهم للغاية.

استهانة من الأسرة بالتعامل مع مرض الأطفال

وأضاف استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد عبدالصمد والإعلامية منة الشرقاوي، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أنه يوجد استهانة بالتعامل من الأسرة والأمهات مع مرض الأطفال والطلاب الصغار، فهناك حرص من الأمهات على اليوم الدراسي للأطفال أكثر من الحرص على صحة الطفل وزملائه في الدراسة، خصوصىا مع وجود التعليم الالكتروني والمنصات التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم.

ضرورة الراحة التامة وعدم الخروج من المنزل في حالة وجود أعراض

وتابع استشاري الطب الوقائي والصحة العامة أنه يجب على الجميع أخذ الاجراءات الاحترازية هذه الفترة، مع ضرورة الراحة التامة وعدم الخروج من المنزل حال وجود أعراض للعدوى مثل الرشح وارتفاع درجات الحرارة والتهاب الحلق وإصابة الجهاز الهضمي وإسهال بجانب التكسير بالجسم.