عاجل.. العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في الصدر بالأقصر

شهدت منطقة العوامية بالأقصر، اليوم ىالأربعاء، واقعة العثور على شاب في العقد الرابع من العمر جثة هامدة بها آثار طلق ناري وبجواره سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، وجرى نقله إلى مستشفى الكرنك الدولي.

تلقى اللواء هشام عبدالغفار، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مباحث شرطة الأقصر يفيد بتلقي قسم الشرطة بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة لشاب ثلاثيني يدعى «أحمد. ع»، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء المعاينة المبدئية من قبل مفتش الصحة، تبين أن الجثة بها آثار لطلقة نارية واحدة في القلب وبجواره سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، وتم نقل الجثة للمشرحة تمهيدا لإجراء الكشف الطبي من الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وهل هناك شبهة جنائية من عدمه. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.