مركز لعلاج الإدمان بالغردقة يفتح باب التقديم لوظيفة شاغرة.. تعرف على الشروط

أعلن مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالبحر الأحمر، عن حاجته لشغل وظيفة مدرب لياقة بدنية، على أن يكون التقدم بمقر المركز بمدينة الغردقة، مشيرًا إلى ضرورة توافر عدة شروط في المتقدم يجب اجتيازها.

شروط التقدم لشغل الوظيفة

وأشار بيان مركز العزيمة لعلاج الإدمان، إلى أن شروط الوظيفة جاءت على النحو التالي:

- السن من 30 سنة ولا يتجاوز 40 سنة.

- أن يكون خريج تربية رياضية أو حاصل على شهادات خبرة.

- اللباقة وحسن التعامل.

يذكر أن مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالمجان بمدينة الغردقة أول مركز من نوعه لعلاج الإدمان ويقام على مساحة 3500 متر مربع، بطاقة استيعابية 96 سريرا لخدمة وعلاج الإدمان بالمجان، ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي.

يشرف على المركز صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجلس الوزراء والأمانة العامة للصحة النفسية، وعلاج الإدمان بوزارة الصحة َ في إطار استراتيجية الدولة لتنمية المحافظات الحدودية، والارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمواطنين.