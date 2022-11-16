رئيس جامعة بنها يعطي الضوء الأخضر لزراعة 60 فدان قمح بأصناف عالية الإنتاجية

أعطى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، شارة البدء لانطلاق موسم زراعة محصول القمح على مساحة 60 فدانا في مزارع وحقول كلية الزراعة بمشتهر أقدم كليات الزراعة بالجمهورية، حيث جرى زيادة مساحة المحصول من 15 فدانا العام الماضي إلى 60 فدانًا هذا العام بهدف المشاركة من الكلية والجامعة في سد الفجوة الغذائية.

وشارك رئيس جامعة بنها يرافقه الدكتور سيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد زراعة مشتهر المزارعين في «نثر تقاوي»، المحصول في الحقول إيذانا ببدء موسم زراعة القمح بالكلية على مساحة 60 فدانا بأصناف عالية الإنتاجية هي جيزة 171، وسخا 95 لسد العجز في الفجوة الغذائية وتقليل استيراد القمح.

طلاق موسم زراعة القمح بزراعة مشتهر

وقال رئيس جامعة بنها، خلال جولته بحقول كلية الزراعة بمشتهر، إن الكلية تعتمد على تقاوي منتخبة وراثيا ومحسنة تقنيا وعلميا من أجل إنتاج محصول وفير، مشيرا إلى أن نوع التقاوي المستخدم هذا العام قادر علي الإنتاج في الظروف الصعبة وسلالة جديدة محسنة وراثيا من خلال علماء الكلية ومناسبة للمناخ المصري.

رئيس جامعة بنها يتفقد الدراسة في زراعة مشتهر

في سياق آخر، تفقد رئيس جامعة بنها، انتظام العملية التعليمية في الكلية والتقى طلاب الفرق الأولى والرابعة بالكلية، واستمع لشكاوى الطلاب الخاصة بالامتحانات والكتب قائلا لطلاب مرحلة البكالوريوس:« أنتم الآن ضيوفنا ولكم أن تتفاخروا بأنكم من خريجي زراعة مشتهر أقدم وأعرق كلية في هذا المجال في مصر وأفريقيا فهي من أعرق الكليات».

وأوضح أن أي مشكلة تواجه أي طالب بالجامعة وخاصة كلية الزراعة سواء في الحياة المهنية أو التعليمية فمكتبه مفتوح لمساعدتهم باعتبارهم أبنائه.

فيما قال الدكتور محمود الزعبلاوي، عميد زراعة مشتهر إن المساحة المنزرعة قمح هذا العام زادت عن العام الماضى بأضعاف مماثلة حيث كانت المساحة المنزرعة العام الماضى 15 فدان فقط، وهذا العام تم الاهتمام بزيادة المساحة إلى 60 فدانا لتحقيق المستهدف من زيادة المساحة المنزرعة فى مصر بشكل عام وزيادة إنتاجية القمح الموسم المقبل.