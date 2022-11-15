رئيس جامعة بنها: مساعدة جميع الكليات لتطوير البرامج التعليمية للحصول على الجودة

استقبل الدكتورجمال سوسه، رئيس جامعة بنها، فريقا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتورة مها عبد اللطيف عبد المجيد السجيني، وعضوية الدكتور إيمان عبد الرحيم عبد الرؤوف الصحصاح، والدكتورة إيمان أحمد حامد شلبي، وبحضور الدكتور مجدى الشحات عميد كلية التربية، والدكتورة إيمان عبد الحق عميد كلية التربية السابق، والدكتور سلامة عبد العظيم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالكلية، في إطار إجراءات تقدم كلية التربية لاعتماد برنامج إعداد معلم اللغة الانجليزية.

ملف الجودة واعتماد بجامعة بنها

وقال الدكتور جمال سوسة، إن إدارة جامعة بنها لا تألوا جهدا في ملف الجودة واعتماد البرامج الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشيرَا إلى أن مركز الجودة والاعتماد بالجامعة يتبنى معايير متجددة للجودة المؤسسية والأكاديمية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

تطوير العملية التعليمية بجامعة بنها

أكد رئيس الجامعة مساعدة جميع كليات ومعاهد جامعة بنها لتطوير العملية التعليمية والتحسين المستمر وتطوير نظم توكيد الجودة الداخلية بها بحيث تكون قادرة على التقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي لكلياتها أو الأكاديمي لبرامجها.

من جانبه قال الدكتور مجدى الشحات إن برنامج إعداد معلم اللغة الانجليزية، هو رابع برنامج سيتم اعتماده من الهيئة القومية للاعتماد والجودة فى الكلية، حيث تم اعتماد برنامج إعداد معلم اللغة العربية، وبرنامج إعداد معلم التاريخ، وبرنامج إعداد معلم الفلسفة والاجتماع ، مشيرا إلى أن الكلية بصدد اعتماد 4 برامج أخرى من الهيئة حيث تم رفع جميع ملفاتها إلى الهيئة.

وأشار عميد الكلية إلى أن زيارة اليوم تستهدف التأكد من استيفاء الكلية لمعايير اعتماد برنامج إعداد معلم اللغة الإنجليزية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.