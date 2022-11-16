COP 27.. طلاب يابانيون يشاركون بمشروع لتوليد الطاقة في زامبيا الإفريقية

شرح «تاكاهاشي جن»، الطالب بجامعة هوكايدو الياباية، تفاصيل مشروعه المتعلق بالتغير المناخي باسم «مشروع الترحيب» أو«WELCOME»، على هامش مشاركته في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، مشيرًا إلى إن المشروع يتعلق ببحيرة «كاريبا» الصناعية بين زامبيا وزيمبابوي.

توليد الكهرباء من البحيرة

وأضاف «جن»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، أن مشروعه يهدف لتوليد الكهرباء بمحيط بحيرة كاريبا.

وأشار إلى أن بحيرة «كاريبا» تعرضت لعديد من المشاكل بسبب التغيرات المناخية: «أجريت بحثا لمعرفة أسباب تلك المشاكل، وتأكدت من أثر التغيرات المناخية على البحيرة باستخدام نظام الاستشعار عن بُعد».

وأوضح أن أحرف اسم المشروع لها معنى فحرف W يعني استدامة الماء وE يعني الطاقة، وL للحياة وCO المنظومة البيئية وE يعني الصحة، لافتا إلى أن اسم المشروع يقصد به الترحيب بالعالم الجديد والنظيف.

فعاليات مؤتمر شرم الشيخ رائعة

من جانبه قال هيراتا،، الطالب بجامعة هوكايدو اليابانية، والمشارك في المشروع، أن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ رائعة، وعن سبب اختيارهم لدولة أفريقيا لإجراء البحث، قال: «نحن نعيش في دول متقدمة، ومعظم اليابانيين لا يعرفون الدول النامية مثل زامبيا وبعض الدول المشابهة، ومن ثم قررنا ساعدة الشعب الزامبي».