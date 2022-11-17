حبس عاطلين بتهمة فقأ عين شاب.. وقانوني: عقوبتهما تصل لـ10 سنوات أشغال شاقة

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة، القبض على عاطلين بتهمة فقأ عين شاب، ما تسبب في فقدانه البصر، كما استوليا على هاتفه المحمول، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحدّث ياسر سيد، المحامي في النقض، عن عقوبة المتهمين، قائًلا إنّهم يواجهون عقوبة بالسجن والأشغال الشاقة.

عقوبة إحداث عاهة مستديمة

وأضاف سيد، أنّ قانون العقوبات حدد في المادة 240 و241، عقوبة كل من تسبب في عاهة مستديمة، أو جروح، أو ايذاء للغير خلال المشاجرات، تصل للسجن المشدد، ونصت المادة 240 على أنّه «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كفّ البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة، يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات».

العقوبة بالأشغال الشاقة

وأوضح المحامي أنّه إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيعاقب بالأشغال الشاقة وتكون من 3 سنوات لـ10 سنوات، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من المستشفى العام، يفيد باستقبال مواطن مقيم بدائرة القسم، وبه إصابة فقأ في عينيه، ولا يستطيع الرؤية، وفقد بصره بسبب الإصابة، إثر وقوع مشاجرة، مع المتهمين المشار إليهم.

وتبين بالانتقال والفحص، أنّ عاطلين اعتديا على المجني عليه، بسبب خلافات بينهم وأحدثا به الإصابة، كما استوليا على هاتفه المحمول، وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام لاستكمال التحقيقات.