أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 15-11-2022

استقرت معظم أسعار الفاكهة في السوق المحلية اليوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر الجاري، لتسجل نفس قيمتها منذ مطلع الأسبوع.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية صباح اليوم، وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور والأسواق المحلية، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وفي أكبر أسواق الجملة المصرية، كشف الموقع الرسمي لسوق العبور عن استقرار معظم أصناف الفاكهة لتسجل أسعارها كالآتي:

سجل سعر بطيخ وزن 4 إلى 10 كيلو، ما بين 10 إلى 35 جنيها للكيلو.

بلح سماني تراوح سعره بين 4 و6 جنيهات.

بلح زغلول تراوح سعره بين 5 و9 جنيهات.

بلح رملي تراوح سعره بين 4 و8 جنيهات.

بلح سيوى تراوح سعره ما بين 20 إلي 25 جنيها.

بلح بارحي ما بين 17 و35 جنيها.

بلح بنت عيشة سجل بين 4 و 8 جنيهات.

الكاكا تراوح سعرها بين 7 و15 جنيها.

الخوخ المستورد سجل سعره 15 جنيها.

البرتقال البلدي تراوح سعره بين 4 و5 جنيهات.

برتقال أبو سُرة تراوح سعره بين 4 و7 جنيهات.

برتقال سكري تراوح سعره بين 4 و 6 جنيهات.

لارنج تراوح سعره بين 2 و 4 جنيهات.

يوسفي تراوح سعره بين 4 و8 جنيهات.

الجريب فروت تراوح سعره بين 3 و6 جنيهات.

العنب الرومي الأحمر بين 5 إلى 8 جنيهات.

عنب كرمسن تراوح سعره بين 10 و18 جنيها.

التفاح الأمريكي تراوح سعره بين 18 إلى 24 جنيها.

التين البرشومي تراوح سعره بين 6 و12 جنيها.

الجوافة تراوح سعره بين 3 و8 جنيهات.

الرمان: بين 5 إلى 10 جنيهات.

كنتالوب سجل سعره بين 4 و8 جنيهات

مانجو كيت سجل سعرها بين 15 و25 جنيها.

برقوق مستورد بسعر 22 جنيها.

كمثرى ثلاجة بسعر 7 و15 جنيها، والمستوردة ما بين 20 و30 جنيها.

قشطة بلدي تراوح سعره بين 10 و30 جنيها.

أناناس سجل سعره 35 جنيها للحبة الواحدة.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وفي المحلات التجارية الكبرى جاءت أسعار الفاكهة كالتالي:

موز مستورد بـ40 جنيهًا

تين برشومي بـ30 جنيها.

كيوي بـ45 جنيها.

جوافة بـ16 جنيها.

جريب فروت بـ15 جنيها.

برقوق بـ35 جنيها.

أناناس ذهبي بـ63 جنيها.

أفوكادوا بـ60 جنيها.

بطيخ سجل سعر الكيلو 16 جنيها.

كمثري خشابي جاء بسعر 38 جنيها.

موز بلدي بسعر 20 جنيها.

كنتالوب بـ12 جنيها للكيلو.

برتقال عصير بـ20 جنيها.

تفاح أصفر مستورد بـ35 جنيها.

بلح برجي بسعر 63 جنيها.

تفاح أخضر مستورد سجل سعره 65 جنيها، والأحمر 30 جنيها.

رمان بـ9 جنيهات.