أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء
كتب:
هبهَ وهـدان
08:06 ص | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
أسعار الفاكهة اليوم- صورة تعبيرية
شهدت أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق المحلية وأسواق الجملة كالعبور استقرارا في معظم الأصناف، لتسجل نفس قيمتها منذ مطلع الأسبوع.
و تستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية صباح اليوم، وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور والأسواق المحلية، وجاءت الأسعار كالتالي:
استقرت أسعار الفاكهة في سوق العبور الذي يعد من أكبر أسواق الجملة المصرية، وفق الموقع الرسمي لسوق العبور، لتسجل أسعارها كالآتي:
- سعر الكاكا تراوح سعرها بين 7 و15 جنيها.
- سعر الخوخ المستورد سجل سعره 15 جنيها.
- سعر البرتقال البلدي تراوح سعره بين 4 و5 جنيهات.
- سعر برتقال أبو سُرة تراوح سعره بين 4 و7 جنيهات.
- سعر برتقال سكري تراوح سعره بين 4 و 6 جنيهات.
- سعر لارنج تراوح سعره بين 2 و 4 جنيهات.
- سعر يوسفي تراوح سعره بين 4 و8 جنيهات.
- سعر الجريب فروت تراوح سعره بين 3 و6 جنيهات.
- سعر العنب الرومي الأحمر بين 5 إلى 8 جنيهات.
- سعر عنب كرمسن تراوح سعره بين 10 و18 جنيها.
- سعر التفاح الأمريكي تراوح سعره بين 18 إلى 24 جنيها.
- سعر التين البرشومي تراوح سعره بين 6 و12 جنيها.
- سعر الجوافة تراوح سعره بين 3 و8 جنيهات.
- سعر الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات.
- سعر كنتالوب سجل سعره بين 4 و8 جنيهات
- سعر مانجو كيت سجل سعرها بين 15 و25 جنيها.
- سعر برقوق مستورد بسعر 22 جنيها.
- سعر كمثرى ثلاجة بسعر 7 و15 جنيها، والمستوردة ما بين 20 و30 جنيها.
- سعر قشطة بلدي تراوح سعره بين 10 و30 جنيها.
- سعر أناناس سجل سعره 35 جنيها للحبة الواحدة.
- سعر بطيخ وزن 4 إلى 10 كيلو، ما بين 10 إلى 35 جنيها للكيلو.
- سعر بلح سماني تراوح سعره بين 4 و6 جنيهات.
- سعر بلح زغلول تراوح سعره بين 5 و9 جنيهات.
- سعر بلح رملي تراوح سعره بين 4 و8 جنيهات.
- سعر بلح سيوى تراوح سعره ما بين 20 إلى 25 جنيها.
- سعر بلح بارحي ما بين 17 و35 جنيها.
- سعر بلح بنت عيشة سجل بين 4 و 8 جنيهات.
أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية
وجاءت الفاكهة في المحلات التجارية الكبرى جاءت أسعار الفاكهة كالتالي:
- سعر جريب فروت بـ15 جنيها.
- سعر برقوق بـ35 جنيها.
- سعر أناناس ذهبي بـ63 جنيها.
- سعر أفوكادوا بـ60 جنيها.
- سعر بطيخ سجل سعر الكيلو 16 جنيها.
- سعر كمثري خشابي جاء بسعر 38 جنيها.
- سعر موز بلدي بسعر 20 جنيها.
- سعر كنتالوب بـ12 جنيها للكيلو.
- سعر برتقال عصير بـ20 جنيها.
- سعر تفاح أصفر مستورد بـ35 جنيها.
- سعر بلح برجي بسعر 63 جنيها.
- سعر تفاح أخضر مستورد سجل سعره 65 جنيها، والأحمر 30 جنيها.
- سعر رمان بـ9 جنيهات.
- سعر موز مستورد بـ40 جنيهًا
- سعر تين برشومي بـ30 جنيها.
- سعر كيوي بـ45 جنيها.
- سعر جوافة بـ16 جنيها.