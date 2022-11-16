أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق المحلية وأسواق الجملة كالعبور استقرارا في معظم الأصناف، لتسجل نفس قيمتها منذ مطلع الأسبوع.

و تستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية صباح اليوم، وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور والأسواق المحلية، وجاءت الأسعار كالتالي:

استقرت أسعار الفاكهة في سوق العبور الذي يعد من أكبر أسواق الجملة المصرية، وفق الموقع الرسمي لسوق العبور، لتسجل أسعارها كالآتي:

- سعر الكاكا تراوح سعرها بين 7 و15 جنيها.

- سعر الخوخ المستورد سجل سعره 15 جنيها.

- سعر البرتقال البلدي تراوح سعره بين 4 و5 جنيهات.

- سعر برتقال أبو سُرة تراوح سعره بين 4 و7 جنيهات.

- سعر برتقال سكري تراوح سعره بين 4 و 6 جنيهات.

- سعر لارنج تراوح سعره بين 2 و 4 جنيهات.

- سعر يوسفي تراوح سعره بين 4 و8 جنيهات.

- سعر الجريب فروت تراوح سعره بين 3 و6 جنيهات.

- سعر العنب الرومي الأحمر بين 5 إلى 8 جنيهات.

- سعر عنب كرمسن تراوح سعره بين 10 و18 جنيها.

- سعر التفاح الأمريكي تراوح سعره بين 18 إلى 24 جنيها.

- سعر التين البرشومي تراوح سعره بين 6 و12 جنيها.

- سعر الجوافة تراوح سعره بين 3 و8 جنيهات.

- سعر الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات.

- سعر كنتالوب سجل سعره بين 4 و8 جنيهات

- سعر مانجو كيت سجل سعرها بين 15 و25 جنيها.

- سعر برقوق مستورد بسعر 22 جنيها.

- سعر كمثرى ثلاجة بسعر 7 و15 جنيها، والمستوردة ما بين 20 و30 جنيها.

- سعر قشطة بلدي تراوح سعره بين 10 و30 جنيها.

- سعر أناناس سجل سعره 35 جنيها للحبة الواحدة.

- سعر بطيخ وزن 4 إلى 10 كيلو، ما بين 10 إلى 35 جنيها للكيلو.

- سعر بلح سماني تراوح سعره بين 4 و6 جنيهات.

- سعر بلح زغلول تراوح سعره بين 5 و9 جنيهات.

- سعر بلح رملي تراوح سعره بين 4 و8 جنيهات.

- سعر بلح سيوى تراوح سعره ما بين 20 إلى 25 جنيها.

- سعر بلح بارحي ما بين 17 و35 جنيها.

- سعر بلح بنت عيشة سجل بين 4 و 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت الفاكهة في المحلات التجارية الكبرى جاءت أسعار الفاكهة كالتالي:

- سعر جريب فروت بـ15 جنيها.

- سعر برقوق بـ35 جنيها.

- سعر أناناس ذهبي بـ63 جنيها.

- سعر أفوكادوا بـ60 جنيها.

- سعر بطيخ سجل سعر الكيلو 16 جنيها.

- سعر كمثري خشابي جاء بسعر 38 جنيها.

- سعر موز بلدي بسعر 20 جنيها.

- سعر كنتالوب بـ12 جنيها للكيلو.

- سعر برتقال عصير بـ20 جنيها.

- سعر تفاح أصفر مستورد بـ35 جنيها.

- سعر بلح برجي بسعر 63 جنيها.

- سعر تفاح أخضر مستورد سجل سعره 65 جنيها، والأحمر 30 جنيها.

- سعر رمان بـ9 جنيهات.

- سعر موز مستورد بـ40 جنيهًا

- سعر تين برشومي بـ30 جنيها.

- سعر كيوي بـ45 جنيها.

- سعر جوافة بـ16 جنيها.