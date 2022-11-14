أسعار الفاكهة اليوم في أسواق الجملة والتجزئة

حافظت أسعار الفاكهة على استقرارها في الأسواق المحلية منذ مطلع الأسبوع الماضي، نتيجة توافر المعروض وتنوع المحاصيل في هذا التوقيت من العام.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وتستعرض بوابة «الوطن»، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية صباح اليوم، وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور والأسواق المحلية، وجاءت الأسعار كالتالي:

الكاكا: تراوح سعرها بين 7 و15 جنيها.

الخوخ المستورد: سجل سعره 15 جنيها.

البرتقال البلدي: تراوح سعره بين 3 و5 جنيهات.

برتقال أبو سُرة: تراوح سعره بين 4 و7 جنيهات.

برتقال سكري: تراوح سعره بين 4 و 6 جنيهات.

لارنج: تراوح سعره بين 2 و 4 جنيهات.

يوسفي: تراوح سعره بين 4 و7 جنيهات.

الجريب فروت: تراوح سعره بين 3 و6 جنيهات.

العنب الرومي الأحمر: بين 4 إلى 8 جنيهات.

عنب كرمسن: بين 12 و18 جنيها.

التفاح الأمريكي: بين 18 إلى 24 جنيها.

بلح سماني: بين 4 و7 جنيهات.

بلح زغلول: تراوح سعره بين 5 و9 جنيهات.

بلح رملي: تراوح سعره بين 4 و8 جنيهات.

التين البرشومي: بين 6 و12 جنيها.

الجوافة: بين 3 و6 جنيهات.

الرمان: بين 5 إلى 10 جنيهات.

كنتالوب: بين 4 و8 جنيهات

مانجو كيت: بين 12 و18 جنيها.

برقوق مستورد: بسعر 22 جنيها.

كمثرى ثلاجة: بسعر 7 و15 جنيها، والمستوردة ما بين 20 و30 جنيها.

قشطة بلدي: بين 10 و30 جنيها.

أناناس: سجل سعره 35 جنيها للحبة الواحدة.

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة

وفي أسواق التجزئة جاءت أسعار الفاكهة كالتالي:

بطيخ: سجل سعر الكيلو 16 جنيها.

كمثري خشابي: بسعر 38 جنيها.

موز بلدي: بسعر 20 جنيها.

كنتالوب: 12 جنيها للكيلو.

برتقال عصير: 20 جنيها.

تفاح أصفر: مستورد 35 جنيها.

بلح برجي: بسعر 63 جنيها.

تفاح أخضر مستورد: سجل سعره 65 جنيها، والأحمر 30 جنيها.

رمان: 9 جنيهات.

موز مستورد 40 جنيهًا

تين برشومي: 30 جنيها.

كيوي: 45 جنيها.

جوافة: 16 جنيها.

جريب فروت: 15 جنيها.

برقوق: 35 جنيها.

أناناس ذهبي: 63 جنيها.

أفوكادوا 60 جنيها.