خصومات 20% على السلع الغذائية في 192 فرعا للسلاسل التجارية بالإسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مبادرة «في حب الإسكندرية»، بالتنسيق مع سلاسل المحال الكبرى لتوفير السلع الاستراتيجية الضرورية للمواطن بأسعار مخفضة في 192 فرعا، ومن المقرر أن تبدأ المبادرة يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أن المبادرة في إطار رفع المعاناة عن المواطنين، والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

وناشد المحافظ، خلال اجتماعه بممثلي الجهات التنفيذية وسلاسل المحال الكبرى بالإسكندرية، المواطنين بالتوجه إلى هذه السلالسل للاستفادة من المبادرة، والشراء طبقا لاحتياجاتهم فقط.

6 سلع أساسية في المبادرة

وأوضح «الشريف» أنه تم الاتفاق على أن تبدأ المبادرة بـ6 سلع أساسية كمرحلة أولى، وهي «البيض - السكر - المكرونة - الفراخ المجمدة - الخضار - الفاكهة»، على أن يكون سعر كرتونة البيض بـ70 جنيها بدلا من 80 إلى 85 جنيها، بنسبة خصم 15%، وسعر كيلو السكر 16.50 جنيه بدلا من 18 جنيها، ليصل الحد الأدنى من الخصم إلى 10%.

وذكر المحافظ أن المبادرة شملت أيضا 7 أصناف مكرونة هي (رويال، ولمتنا، والست عزيزة، وبساطة، وستار، وحواء، وغالية)، ليتراوح سعرها من 12 – 13 جنيها بدلا من 14 إلى 16.5 جنيه، لتصل نسبة الخصم إلى 20% كحد أدنى، وكذلك الفراخ المجمدة بسعر الكيلو بعد الخصم إلى 63.50 جنيه بدلا من 70 إلى 80 جنيها، بنسبة خصم 16%، وكل من الخضار والفاكهة بنسبة خصم 10% عن سعر السوق.

أماكن شراء السلع الغذائية مخفضة الأسعار بالإسكندرية

ووجه الشريف الشكر لأصحاب وممثلي السلاسل المشاركة في المبادرة عل مشاركتهم ودعمهم، وهي «شركة جملة ماركت - شركة بيت الجملة - كارفور هايبر - أسواق فتح الله – شركة زهران ماركت - شركة البان بندق - سوبر ماركت بيم - السرايا ماركت - مترو ماركت - خير زمان - كازيون - سبينيس ماركت».

وأكد أصحاب هذه السلاسل تعاونهم الكامل مع المحافظة وأجهزة الدولة، واستعدادهم للمشاركة الفعالة في التخفيف عن كاهل المواطن السكندري، من خلال توفير السلع والمنتجات الأساسية والتي لا غنى عنها لأي أسرة بالأسعار المناسبة .