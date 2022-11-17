تفاصيل مصرع شابين من الغربية في حادث بالوادي الجديد.. الرحلة الأخيرة

استيقظ أهالي قرية «تلبنت قيصر» التابعة لمركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، صباح أمس، على خبر وفاة اثنين من شبابها، في حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل وميكروباص، على طريق «أبو منقار– غرب الموهوب»، الواصل بين مركزي الداخلة والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

الرحلة الأخيرة

وقال عبد العزيز وهيبة، عم الشاب محمود بهجت وهيبة، أحد ضحايا حادث الوادي الجديد لـ«الوطن»، أن ابن أخيه يبلغ من العمر 20 عاما، وحاصل على دبلوم فني، وكان يعمل في شركة مقاولات منذ عام تقريباً، ولديه شقيق واحد يعمل في إحدى الدول العربية.

وأضاف «عبد العزيز»، أن الشاب يعمل مساعدا فنيا بشركة مقاولات في الوادي الجديد، وكان متواجدا في القرية لقضاء إجازته «كان بيشتغل أسبوعين وينزل أسبوع إجازة»، مشيرًا إلى أنه خرج من منزله فجر يوم الاثنين للذهاب إلى عمله بعد انتهاء الإجازة.

حزن داخل القرية

وأكد عادل صبحي، أحد أهالي القرية لـ«الوطن»، أن الشاب حامد حسيب مقيم بذات القرية، ويعمل أيضا في شركة مقاولات منذ 20 عاما، وكان في طريقه إلى عمله في الوادي الجديد، بعد قضاء إجازته وسط أسرته.

ووقع حادث الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، في تصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة أجرة ميكروباص بمنطقة الكيلو 130 بطريق «أبومنقار – غرب الموهوب» الواصل بين مركزي الداخلة والفرافرة، وأسفر عن مصرع 14 شخصا، ونُقلت جثث المتوفين وإيداعهم مشرحة مستشفى الداخلة العام، حتى التصريح بدفنهم وتسليم الجثامين لذويهم.