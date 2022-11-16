ضبط 1891 قضية تموينية في حملات على الأسواق خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها لضبط الجرائم التموينية، والتي أسفرت عن ضبط 1891 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، منها 6 في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات 97,950 طن دقيق أبيض، 14,600 طن «أرز أبيض، وسكر حر، وزيت طعام، وكاتشب، وكاري»، و2400 عبوة زيت طعام، و250 بطاقة تموينية ذكية.

حملات تموينية في القليوبية

وأسفرت الحملات عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة القليوبية، وبحوزته 67 طن دقيق أبيض معبأة داخل شكائر، خزّنها المذكور لحجبها عن التداول بالأسواق، ما يضرّ بالاقتصاد المصري، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت الحملات، عن ضبط مالك مخزن لتجارة لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها 29,450 طن دقيق أبيض، معبأة داخل شكائر، خزّنها المذكور لحجبها عن التداول في الأسواق.

ضبط أرز وسكر وزيت طعام

وتمكنت الحملات من ضبط المدير المسؤول عن مخزن غير مرخص تابع لمخبز بلدي بمحافظة الجيزة، وبحوزته 7 أطنان «أرز أبيض، وسكر حر» معبأة داخل عبوات، و2400 عبوة زيت طعام، و250 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين، جمعها المتهم للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر للمواطنين لحسابه الشخصي.

وجرى أيضا ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة مواد البناء بمحافظة الجيزة، وبحوزته 25 طن مواد بناء أسمنت معبأة داخل شكائر، و11,500 طن مواد بناء حديد بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.