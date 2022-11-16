«التضامن» توقع بروتوكول مع «الهلال الأحمر» و«صناع الحياة» لمواجهة الأزمات والطوارئ

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر المصرى ومؤسسة صناع الحياة، وذلك علي هامش فعاليات قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغیر المناخ “27-COP” بشرم الشيخ.

تقديم الدعم والخدمات العاجلة للأسر التي تضررت من الأزمات

وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، والمهندس أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، حيث يأتي بروتوكول التعاون المشترك فى إطار الأسس التنموية التي تنتهجها الحكومة المصرية في الارتقاء ودعم القيم الإنسانية وحرص مؤسسات المجتمع المدني على تقديم الدعم والخدمات العاجلة للأسر التي تضررت من الأزمات والكوارث الطبيعية والاستجابة للأزمات والطوارئ والتدخلات السريعة على مستوى الجمهورية.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الهلال الأحمر المصري ومؤسسة صناع الحياة تحت مظلة ودعم وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحقيق الاستجابة للأزمات والطوارئ والتدخلات السريعة على مستوى الجمهورية، بما يمتلكه الطرفان من خبرات وموارد ومتطوعين في نفس المجال، والعمل على تعظيم هذه الموارد بما يحقق الخدمات بجودة وسرعة أكبر.

وضع سياسة استهداف الأسر والفئات الأكثر احتياجاً

ووفقا لنصوص البرتوكول تلتزم وزارة التضامن الاجتماعى بوضع سياسة استهداف الأسر والفئات الأكثر احتياجاً للتدخل وتحديد معايير تقديم الخدمات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة والتنسيق بين الجهات الشريكة فى تنفيذ التدخلات، بينما يلتزم الهلال الأحمر المصري بتقديم الخبرات والتدريبات اللازمة لرفع كفاءة الشباب في مجال إدارة الأزمات والطوارئ والاستجابة السريعة والدعم النفسي وإدارة غرفة العمليات المركزية المشتركة لتنسيق الجهود، كذلك الشراكة مع مؤسسة صناع الحياة في توفير التمويل اللازم لتغطية التدخلات المطلوبة عند الحاجة وتحقيق التعاون بين متطوعي الهلال الأحمر المصري ومؤسسة صناع الحياة في العمل الميداني.

توفير متطوعين في مختلف المدن والقرى

وتلتزم مؤسسة صناع الحياة بتوفير متطوعين في مختلف المدن والقرى قادرين على الاستجابات السريعة للأحداث مع تنظيم وتوصيل الاحتياجات الأساسية للمناطق المستهدفة متمثلة فى المساعدات المالية العاجلة – الوجبات الساخنة – بناء وترميم المنازل، كذلك الشراكة مع الهلال الأحمر المصري في توفير التمويل اللازم لتغطية التدخلات المطلوبة.