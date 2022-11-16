رئيس جامعة حلوان: خطة شاملة لتحويل الحرم إلى منطقة خالية من التلوث

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن هناك عددا من الآليات لتطوير حركة النقل بالجامعة والسعي لتطبيق وتنفيذ الآليات اللازمة للإعلان عن أن الجامعة خالية من التلوث.

التغيرات المناخية

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس جامعة حلوان لمناقشة لتطوير كافة وسائل النقل وحركتها في الجامعة، بحضور الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، والدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والدكتور سامح متولي رئيس قسم السيارات والجرارات بكلية هندسة المطرية.

جامعة حلوان: نعمل على تصنيع سيارة كهربائية

وطالب رئيس جامعة حلوان خلال اجتماعه، بضرورة أن تكون وسائل النقل بجامعة حلوان وسائل نقل نظيفة، وتم عرض نموذج لسيارة تعمل بالكهرباء ضمن مشروعات الطلاب.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أننا نسعى خلال الفترة المقبلة إلى أن تنتج الجامعة السيارات التي تعمل بالوقود النظيف، لتحويل حرم الجامعة إلى ساحة خضراء خالية من التلوث، ودعا إلى ضرورة استخدام السيارات القديمة لتحويلها إلى سيارات كهربائية.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تسعي لتنفيذ مثل هذا المشروع من أجل العمل على تصنيع سيارات كهربائية مثيلة يتم تشغيلها داخل الحرم الجامعي لكي تقوم بخدمة موظفي الجامعة لتقليل نسب التلوث وهو ما يتواكب مع خطة الدولة المصرية للحفاظ على المناخ وخفض نسبة الملوثات وترشيد الطاقة.

كما وجه رئيس الجامعة بضرورة التعاون مع كليات الهندسة والتكنولوجيا والتعليم وشركاء صناعيين من أجل تنظيم أنشطة هندسية، ومساعدة الطلبة على التدريب في مصانع الشركاء لرفع كفاءة الطلاب والكليات العملية تباعًا.