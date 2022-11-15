جامعة حلوان تنظم قافلة طبية مجانية لعلاج غير القادرين

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة حلوان، القافلة الطبية المجانية بالمركز الطبي نور الحبيب بمنشية حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بهدف خدمة المجتمع، ورفع الوعي عند الأهالي، ولعلاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم، حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتطبيقا لرسالة ودور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطباء بتوفير منظومة متكاملة لعلاج المرضى، بدءا من الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان ونشر التوعية الصحية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة المزمنة.

تخصصات القافلة

وضّمت قافلة جامعة حلوان، 9 تخصصات، وهي: «أمراض النساء والتوليد، وجراحة العظام، والأمراض الصدرية، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، والأمراض المتوطنة، والأمراض الجلدية والتناسلية، وطب الأطفال، وأمراض الباطنة العامة والكلى، وأمراض القلب والأوعية الدموية».

وجرى الكشف والتشخيص وتوزيع العلاج مجانا لـ715 مريضا من أهالي مدينة حلوان من الأطفال، السيدات، الرجال وكبار السن وتقديم العلاج وتوفير الأدوية وصرفها بالمجان، كما جرى توقيع الكشف على بعض الحالات من المرضى بأكثر من تخصص نظرا لاحتياجهم الفحص بأكثر من تخصص.

التوعية بالتعامل الصحيح مع المضادات الحيوية

وفيما يخص التوعية الصحية، قدّم طلاب كلية الطب وعددهم 34ـ توعية للأهالي للتعامل الصحيح مع المضادات الحيوية، التوعية بمرض السكر وأعراضه، والتوعية بالنظافة الشخصية وتعليم الأطفال كيفية غسل الأيدي.