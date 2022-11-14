فتح باب الحجز لدورة «الإنجليزية» بمركز اللغات في جامعة حلوان.. مستوى أول

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، فتح باب الحجز في دورة اللغة الإنجليزية للمستوى الأول المتقدم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

المركز يخدم الطلاب والباحثين في تعلم اللغات

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أن مركز اللغات للأغراض المتخصصة من المراكز الرائدة التي تخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين في تعلم لغات جديدة، وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من فئات المجتمع في الحصول على تعليم بجودة عالية في مجال تعليم اللغات الأجنبية والترجمة، والمساهمة في إعداد الطلاب وإمدادهم بالمهارات لمواجهة تحديات سوق العمل .

وأوضحت مها حسني، عميد الكلية، أن هذا يأتي إنطلاقا من سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة في مجال اللغات والتى يقدمها المركز، والتي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم.

بدء الدورة فور اكتمال العدد

وأكد الدكتور شادى الكردي مدير المركز، أن المركز لديه خطة ورؤية مستقبلية يسير فيها وفق متطلبات جامعة حلوان في التطوير المستمر والوصول لمعايير الجودة العالمية، مبينا أنه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه إلى مركز اللغات بصورة البطاقة، ويتم الإعلان عن بدء الدورة فور اكتمال العدد، وتكون مدة الدورة 24 ساعة تدريبية.