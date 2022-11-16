تحالف بين «الرعاية الصحية» و«IBM» العالمية لتطبيق الذكاء الاصطناعي بالخدمات الطبية

بحث الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة، مع وفد رفيع المستوى من شركة IBM العالمية للحلول الاستشارية والتقنية، بالجناح المخصص للهيئة داخل الجناح الحكومي للمعارض بالمنطقة الخضراء لمؤتمر المناخ COP27، كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بالخدمات الطبية.

تحديث منظومة العمل بالهيئة العامة للرعاية الصحية

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن اللقاء يأتي في ظل اهتمام الهيئة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطويع الحلول التكنولوجية المبتكرة، في جودة الخدمات الطبية المقدمة بها، حيث تُعد IBM العالمية أحد مقدمي الخدمات الموثوقين في هذا الإطار.

وتابعت: استعرض اللقاء تعزيز فرص الشراكة بين الجانبين، وكيفية استغلال الحلول الرقمية الذكية التي تواكب التقنيات الحديثة، بما يدعم أهداف وتوجهات الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتكون هيئة رقمية ذكية، ومردود ذلك على التنمية المستدامة، والاستفادة من كافة التطبيقات وآليات التحول الرقمي، بما يضمن تطوير وتحديث منظومة العمل بكافة منشآت الهيئة، وكذا بما يتماشى مع التطورات العالمية والمستجدات التكنولوجية المتسارعة.

الميكنة والتحول الرقمي أولوية الهيئة

ومن جانبه، قال التلواني، إن منظومة الميكنة وملف التحول الرقمي على رأس أولويات الهيئة، مؤكدًا المُضي قُدمًا نحو تحقيق استراتيجية الهيئة الرامية أن تكون هيئة ذكية رقمية، اتساقًا مع اهتمامات الدولة واستراتيجيتها للتحول الرقمي لجميع القطاعات والمشروعات، ومنها التأمين الصحي الشامل، لبناء مصر الرقمية تماشيًا مع الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى السعي الدائم للهيئة، نحو الالتزام بتقديم حلول متميزة في تحليل البيانات وكيفية إداراتها والاستفادة من مخرجاتها، باستخدام أنظمة متطورة من الذكاء الاصطناعي بما يدعم نظم الرقمنة والميكنة، التي تضمن استمرار تحقيق الاستدامة والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا لدعم خطط التحول الأخضر، لافتًا إلى أن الحلول الرقمية من شأنها تطوير قدرات العاملين، وأن التطبيقات المحدثة تخلق المرونة، وتيسر كافة السبل للتعامل مع أولويات وخطط هيئة الرعاية الصحية للفترة المقبلة.

تسريع التحول الرقمي في المنظومة الصحية

وتابع: نؤكد على أهمية تعزيز الشراكات والتحالفات الاستراتيجية، وتسريع رحلة التحول الرقمي في المنظومة الصحية في مصر، مما يتوافق مع الأجندة الوطنية، مشيرًا إلى التطلع الدائم لرؤية نتائج متكاملة تسهم في ضمان استمرارية دعم التغطية الصحية الشاملة وتقدم الدعم الكامل في تحقيق الأهداف.

ومن جانبه، أكد كريستيان نول، مدير شركة IBM الاستشارية والتقنية، أن IBM شركة رائدة ولديها خبرة عميقة في مجال التحول الرقمي، وتطلع إلى التعاون مع كل القطاعات والجهات والهيئات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، مثمنًا جهود هيئة الرعاية الصحية لدعم ملف التطبيقات الرقمية وآليات الميكنة.

وأشاد بما لمسه بجناح الهيئة العامة للرعاية الصحية من استغلال الروبوتات الذكية ودعمها في مجالات الرعاية الصحية بشكل عام وملف التحول الأخصر بشكل خاص، وهو ما يعني تطويع التكنولوجيا لخدمة القطاع الصحي المصري.

حضر اللقاء من جانب شركة IBM، كل من كريستيان نول، مدير شركة IBM العالمية للحلول الاستشارية والتقنية، مروة عباس، المدير العام لشركة IBM مصر، ومن جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من اللواء هشام شندي، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بهيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة.

تجدر الإشارة، إلى أن مؤتمر المناخ COP27 تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف مشارك يمثلون نحو 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.