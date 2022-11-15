التحقيق في مصرع موظف بحادث سير بالدقي.. تفريغ كاميرات وتحليل مخدرات للسائق

تجري جهات التحقيق تحقيقاتها في حادث مصرع شخص صدمته سيارة في شارع التحرير بالدقي، وأمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الحادث، كما أمرت تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث للوقوف علىملابسات لحظة التصادم.

كان قد ورد للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بلاغا يفيد تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغ بوجود حادث تصادم ووقوع متوفي بشارع التحرير أمام كلية التربية النوعية بدائرة القسم.

وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة قياده شاب، 22 سنة، عاطل، اصطدمت بموظف بمعمل تحاليل، 24 سنة، ومقيم في منطقة بين السرايات بالدقي، وتوفي إثر إصابته بكسور متفرقه بالجسم، وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات تمّ استهداف المتهم وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحليل مخدرات للسائق

كما أمرت بإجراء تحليل مخدرات للسائق المتسبب في الحادث لبيان ما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة أو كحولية من عدمه واستدعاء شهود العيان الذين تصادف وجودهم في مكان الحادث لحظة التصادم لسماع أقوالهم، كما أمرت بحبس السائق المتسبب في الحادث 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قانوني يوضح العقوبة

وقال ياسر سيد المحامي بالنقض إنَّ القانون يعاقب بالمادة 238 بأن «كل من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأضاف المحامي أنَّه حال «إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين».