درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 17-11-2022 على مصر

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، انخفاض في درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2022، بقييم تتراوح بين 9-10 درجات على جميع مدن الجمهورية، لذا يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل المتاخرة والصباح الباكر.

طقس اليوم الخميس

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إى استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، وجبال البحر الأحمر، والقاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، كما يستمر الطقس الغائم جزئيا على مدن الجمهورية، عدا محافظات شمال وجنوب الصعيد؛ إذ يسود طقس مشمس.

وأوضحت الهيئة، أنه سيسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشرقية والغربية، والقاهرة ومدن القناة و شمال وجنوب الوجه البحري، بالاضافة الى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة أحيانا، على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم

ووفق للأرصاد الجوية، فمن المتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

- القاهرة 24 - 18

- العاصمة الإدارية 24 - 17

- 6 أكتوبر 24 - 17

- بنها 23 - 18

- دمنهور 24 - 18

- كفر الشيخ 24 - 17

- المنصورة 24 - 17

- دمياط 23 - 18

- بورسعيد 24 - 17

- الإسماعيلية 24 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 24 - 17

- شبين الكوم 24 - 17

- طنطا 23 - 17

- شلاتين 27 - 21

- الإسكندرية 23 - 17

- العلمين الجديدة 23- 17

- وادي النطرون 24- 17

- مطروح 24 - 15

- السلوم 25 - 15

- سيوة 23 - 12

- العريش 23 - 17

- رفح 22 - 17

- الطور 25 - 18

- كاترين 18 - 12

- رأس سدر 22 - 14

- نخل 21 - 13

- طابا 23 - 19

- نويبع 24 - 20

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 28 - 20

- الغردقة 27 - 20

- مرسى علم 27 - 21

- الفيوم 24 - 15

- بني سويف 24 - 14

- المنيا 23 - 14

- أسيوط 25 - 13

- سوهاج 25 - 15

- قنا 26 - 14

- الأقصر 27 - 16

- أسوان 28 - 17

- الوادي الجديد 25 - 10

- أبو سمبل 26 - 16

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 25 - 21