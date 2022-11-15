أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء.. وحالة الطقس المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات خبرائها فيما يخص أماكن سقوط الأمطار غدا، وحالة الطقس ودرجات الحرارة، في بيان رسمي لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أماكن سقوط الأمطار غدا

وقال بيان هيئة الأرصاد، إن أماكن سقوط الأمطار غدا تكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ويضيف خبراء الأرصاد، أن على جنوب محافظة البحر الأحمر في مناطق حلايب وشلاتين ورأس بناس، بنسبة 30% تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتنشط الرياح أحيانا على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

وعن حالة الطقس غدا، توقع الخبراء، أن يكون معتدل الحرارة على معظم الأنحاء، ما عدا على جنوب سيناء جنوب الصعيد يكون مائل للحرارة، أما خلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة، ليكون الطقس مائلا للبرودة على كل الأنحاء، ما عدا جنوب سيناء يكون لطيفا.

درجات الحرارة غدًا

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، فأن درجات الحرارة، المتوقعة غدًا الأربعاء، على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 24- 18

- العاصمة الإدارية 24- 17

- 6 أكتوبر 24- 17

- بنها 23- 18

- دمنهور 24- 18

- كفر الشيخ 23- 17

- المنصورة 24- 17

- دمياط 23- 18

- بورسعيد 23- 17

- الإسماعيلية 24- 14

- السويس 25- 15

- الزقازيق 24- 17

- شبين الكوم 24- 17

- طنطا 23- 17

- شلاتين 22- 21

- الإسكندرية 22- 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 24- 17

- مطروح 23- 15

- السلوم 21- 15

- سيوة 23- 12

- العريش 24- 17

- رفح 24- 17

- الطور 24- 18

- كاترين 18- 12

- رأس سدر 22- 14

- نخل 22- 13

- طابا 25- 19

- نويبع 27- 20

- حلايب 27- 21

- شرم الشيخ 28- 20

- الغردقة 27- 20

- مرسى علم 27- 21

- الفيوم 25- 15

- بني سويف 24- 14

- المنيا 24- 14

- أسيوط 25- 13

- سوهاج 24- 15

- قنا 28- 14

- الأقصر 29- 16

- أسوان 28- 17

- الوادي الجديد 27- 10

- أبو سمبل 28- 16

- أبو رماد 27- 21

- رأس حدربة 26- 21