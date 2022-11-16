«الأرصاد»: أجواء خريفية على أغلب الأنحاء.. وفرص لسقوط أمطار خفيفة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم، أجواءً خريفية على أغلب مناطق الجمهورية بسبب امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، سيعمل على تكاثر اسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتأثيره أكبر في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم لمياء حمدين، أنّ هناك أيضا كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا من البحر المتوسط تعمل على استمرار انخفاض درجات الحرارة في فترات النهار: «الأجواء معتدلة تماما في النهار على أغلب المناطق الشمالية، مائلة للحرارة على جنوب البلاد».

حالة الطقس في فترة الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «خلال فترات الليل، سنلاحظ الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، ودرجة الحرارة الصغرى ستصل إلى 16 و17 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، والأجواء مائلة للبرودة على الأنحاء كافة».

مناطق سقوط الأمطار

وأشارت، إلى أن اليوم سيشهد فرصا لسقوط الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة في بعض المناطق من المحافظات المطلة على البحر المتوسط، مرورا بمطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري مثل البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، والعريش، موضحة أن كميات الأمطار ستختلف من منطقة لأخرى، لكن مجملها خفيفة ومتوسطة، وستمتد إلى بعض المناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر، مثل مرسى علم وحلايب وشلاتين، وستتلاشى فرص الأمطار غدا وتنحسر في السواحل الشمالية.

وأوضحت، أنه مع يوم الجمعة ستشهد البلاد استقرارا في الأحوال الجوية وارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة من درجة إلى 2 درجة، وستصل العظمى إلى 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة.