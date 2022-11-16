حالة الطقس اليوم.. معتدل على القاهرة وتكاثر السحب على السواحل الشمالية

يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل الحرارة على محافظات شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب محافظة البحر الأحمر، وشمال الوجه البحرى، وكل من الإسكندرية ومطروح ومرسي علم، وحلايب وشلاتين والسواحل الشرقية للبلاد، ومناطق متفرقة من وسط سيناء.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى تعرض مصر للعديد من التغيرات الجوية، نظرا لوجود كتل هوائية باردة من جنوب أوروبا، وتأثرنا بمنخفض جوي من طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب الممطرة على شمال البلاد.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، 16 نوفمبر، على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 24 - 18

- العاصمة الإدارية 24 - 17

- 6 أكتوبر 24 - 17

- بنها 23 - 18

- دمنهور 24 - 18

- كفر الشيخ 23 - 17

- المنصورة 24 - 17

- دمياط 23 - 18

- بورسعيد 23 - 17

- الإسماعيلية 24 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 24 - 17

- شبين الكوم 24 - 17

- طنطا 23 - 17

- شلاتين 22 - 21

- الإسكندرية 22 - 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 24- 17

- مطروح 23 - 15

- السلوم 21 - 15

- سيوة 23 - 12

- العريش 24 - 17

- رفح 24 - 17

- الطور 24 - 18

- كاترين 18 - 12

- رأس سدر 22 - 14

- نخل 22 - 13

- طابا 25 - 19

- نويبع 27 - 20

- حلايب 27 - 21

- شرم الشيخ 28 - 20

- الغردقة 27 - 20

- مرسى علم 27 - 21

- الفيوم 25 - 15

- بني سويف 24 - 14

- المنيا 24 - 14

- أسيوط 25 - 13

- سوهاج 24 - 15

- قنا 28 - 14

- الأقصر 29 - 16

- أسوان 28 - 17

- الوادي الجديد 27 - 10

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21