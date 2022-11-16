الغرفة التجارية بالغربية تبدأ تنفيذ برامج شهادات المزاولة للمستوردين والمصدرين

بدأت الغرفة التجارية بمحافظة الغربية في تنفيذ دورات تمهيدية للمستوردين والمصدرين لمنحهم شهادات مزاولة المهنة.

وقال الدكتور صلاح الكموني، رئيس الغرفة التجارية بالغربية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، إنه تم البدء في تنفيذ برامج حصول المستوردين والمصدرين على شهادة المزاولة لجميع برامج الاستيراد والتصدير.

محاضرات تمهيدية للأعضاء المنتسبين

وأضاف أنه تم الاستعداد قبل بدء الدورة بمحاضرات تمهيدية للأعضاء المنتسبين وذلك لشرح طريقة استخدام التطبيق وكيفية التسجيل والتواصل مع المحاضرين لشرح الطريقة للأعضاء بأوضح شكل.

نخبة متميزة من المدربين المختصين

وأشار الكموني إلى تنظيم الدورات تحت إدارة نخبة متميزة من المدربين المختصين في مختلف المجالات وذلك تماشيا مع خطة الدولة في التوسع التجاري وتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات والاستفادة من البرنامج.

الاعتماد كليا على نظام تكنولوجيا المعلومات

وأوضح أنه تم الاعتماد كليا على نظام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل التواصل بين المدربين والمتدربين لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المنتسبين لحضور البرنامج.

وأكد أن الطاقم الإداري في الغرفة حرص على تقديم كافة أنواع السبل والوسائل التقنية التي تسهل على المنتسبين تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة، فضلا عن التسجيل الآلي للمحاضرات وسهولة التواصل بين المدرب والمتدرب على جميع ساعات اليوم وتوفير المادة العلمية للبرنامج والتي يمكن الاطلاع عليها أكثر من مرة واسترجاعها أكثر من مرة.

التنسيق مع الاتحاد العام للغرف

وأشار الكموني إلى أن الغرفة تقوم بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف للتيسير على المتدربين سهولة الحصول على شهادات إتمام الدورة التدريبية من الغرفة وتسليمها في أقرب وقت ممكن لتحقيق أقل جهد وأكبر استفادة وتحقيق للمتدربين.

وأكد أن تلقي الدورات للحصول على شهادة المزاولة لا يقتصر فقط على مقيمي محافظة الغربية فقط ولكن جميع المحافظات.

وأوضح أن الدورة تتضمن توضيح خلفية عامة عن التصدير «ماهيته - أشكاله - القواعد الأساسية المنظمة له»، وماهية التجارة الدولية والتشريعات الجمركية وقانون المناطق الحرة والتشريعات المنظمة للتصدير، وأهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وغيرها من البرامج التي تصب جميعها في مصلحة المتدرب وتوضح له أهم النقاط الأساسية في عملية التصدير، مشيرا إلى أن الدورة ستبدأ يوم السبت الموافق 26 نوفمبر الجاري.