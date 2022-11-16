«حسناء» عن مشاركتها بمعرض سيدات شرم الشيخ للمشغولات اليدوية: فخورة إني مصرية

خلعت حسناء صقر روب المحاماة، لتقف في المكان المخصص لها ضمن 12 سيدة تعرض مشغولاتها اليدوية، بعد ترشيحها للمشاركة من قِبل نائب محافظ جنوب سيناء لتمثيل بلدها بمنتجات صديقة للبيئة، في معرض سيدات شرم الشيخ للمشغولات اليدوية، المقام على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ «COP27».

حسناء صقر، 36 عاماً، تركت المحاماة من أجل ممارسة هوايتها المفضّلة وتعلم حرفة يدوية تُدر لها دخلاً، واتجهت إلى الهاند ميد، التي بدأت بشائرها منذ الصغر، بحسب حديثها لـ«الوطن»: «عندى 3 أطفال في المراحل التعليمية المختلفة، فقررت أسيب المحاماة وأشتغل من البيت علشان أتفرغ لرعايتهم».

تركت «حسناء» المحاماة من أجل الهاند ميد

طورت «حسناء» موهبتها بمشاهدة مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتعلم فن الديكوباج وصناعة الديكورات المنزلية، إذ بدأت بتسويق منتجاتها داخل وخارج محل إقامتها بمدينة شرم الشيخ: «باحاول أوصّل شغلي لكل الناس، وباوفر خدمة توصيل عن طريق السوشيال ميديا، اللي سهلت عليا حاجات كتير».

تعرض «حسناء» مشغولاتها اليدوية بشرم الشيخ

حصلت السيدة الثلاثينية على الدعم الذي قدمته الدكتورة إيناس حافظ، نائب محافظ جنوب سيناء لسيدات شرم الشيخ، وكانت القائمة المختارة لعرض منتجاتهن اليدوية في معرض سيدات شرم الشيخ، المقام على هامش فعاليات «COP27»، لدعم المنتجات صديقة البيئة، وهو ما فتح لها نافذة جديدة للتسويق إلى الخارج: «فخورة إني مصرية، وشغلي بيتعرض قدام مختلف شعوب العالم من إنجليز وفرنسيين وغيرهم، وكانوا مبهورين بالحاجة، والقمة كانت مصدر دعم لينا».