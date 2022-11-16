«إيمان» عن مشاركتها بمعرض سيدات شرم الشيخ: قمة المناخ إضافة لشغلي

تعرض «إيمان» منتجات يدوية متنوعة، في معرض سيدات شرم الشيخ للمشغولات اليدوية، المقام حالياً على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ «cop27»، وتتنوع أعمالها بين حقائب جلد وأحذية وغيرها من المشغولات، فقد وقع الاختيار عليها ضمن 12 سيدة يقفن في المكان المخصص لهن لعرض إبداعاتهن، بعد ترشيحهن للمشاركة من قِبل نائب محافظ جنوب سيناء لتمثيل بلدهن بمنتجات صديقة للبيئة.

إيمان جوزيف، 27 عاماً، حاصلة على بكالوريوس نظم ومعلومات، لمجال الهاند ميد، بعد زواجها، إذ قررت ملء وقت فراغها بالعمل من المنزل، من خلال «الكنفا» إعادة تدوير البلاستيك، وتحويله إلى حقائب مدعمة أكثر من القماش، لذا يصعب إتلافها وتحتفظ بشكلها لمدة سنوات، بحسب حديثها لـ«الوطن»: «باجيب شبك بلاستيك فيه ثقوب جاهزة، وباستخدام خيوط الحرير والستان، باحوله لشنط، وطبعاً عمرها أكبر من القماش بكتير، و قمة المناخ إضافة لشغلي».

منتجات صديقة البيئة في شرم الشيخ

سوقت «إيمان» لمنتجاتها في مدينة شرم الشيخ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتلقى رواجًا كبيرًا وردود أفعال إيجابية على أعمالها، خاصة من الأجانب، بحسب كلامها: «الناس انبهرت لما عرفت إن الحقائب، معمولة من خامات صديقة البيئة ومواد معاد تدويرها، وجودتها أحسن من القماش مليون مرة».

تشارك «إيمان» منتجاتها في المعرض

تفتخر «إيمان» بمشاركتها في معرض سيدات شرم الشيخ، المقام على هامش فعاليات قمة المناخ «COP27»، ضمن 12 سيدة من القائمة المختارة لعرض منتجاتهن اليدوية، بإشراف الدكتورة إيناس حافظ، نائب محافظ جنوب سيناء، وفقًا لها: «المعرض كان إضافة لشغلي وبعتبره فرصة حقيقية ليا، لأنه كان عرض وطلب والحمد لله ربنا وفقني».