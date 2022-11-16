 حبس 4 أشخاص بتهمة تعبئة أدوية مجهولة المصدر في الإسكندرية

أمرت النيابة العامة، بحبس4 أشخاص بمنطقة العمرانية في الإسكندرية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة تصنيع وتعبئة أدوية مجهولة المصدر.

تحريات الاجهزة الأمنية

وأسفرت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، عن أن اثنين منهم لهما معلومات جنائية نتيجه نشاطهما الإجرامي، في تصنيع وتغليف وتعبئة الأدوية مجهولة المصدر داخل إحدى الفيلات الـمُستأجرة بالإسكندرية.

عقوبة الغش التجارى

أوضح المحامي عمر حلمي، عقوبة الغش التجاري في قانون العقوبات المصري المعدل لعام 2020 الذي ينص على: «يجب التفرقة بين جريمتين، الأولى هي جريمة بيع أو عرض سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو فاسدة، والثانية هي جريمة بيع أو عرض سلع مجهولة المصدر أو ليس لها فواتير أو بيانات وفي الحالتين تعتبر جريمة غش تجاري لكن تكون عقوبة الجريمة الأولى أشد نظرًا لخطورة الجريمة على الصحة العامة للمواطنين».

وأضاف «حلمي»، أن قانون العقوبات نص في مادته 116 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار، وفي جميع الأحوال تضبط السلع المخالفة ويحكم بمصادرتها».

ضبط المتهمين بتعبئة أدوية مجهولة المصدر

وعقب اتباع الإجراءات وإجراء التحريات، تمكنت رجال المباحث من ضبط ثلاثة من المتهمين حال تواجدهم داخل الفيلا المشار إليها، وبحوزتهم 50796 زجاجة أدوية متنوعة، الأدوات والخامات الأولية المستخدمة في التصنيع والتعبئة.

وقد تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الأخير في حين قيادته سيارة ربع نقل، وبحوزته 6000 عبوة زجاجية فارغة مُعدة للتعبئة - مبلغ مالي وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الجريمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.