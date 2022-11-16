«المرأة الفاضلة».. يوم روحي للمصريات والسودانيات بالكنيسة الأسقفية

نظمت لجنة المرأة بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، يوما روحيا للرعايا المصريات والسودانيات بكنائس القاهرة، تحت شعار «المرأة الفاضلة»، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

رحب القس عماد باسيليوس بالحضور، وقال: «نحتفي اليوم بخدمة المرأة في جميع الكنائس والاجتماعات»، مصليًا أن يرسم الله طريقًا جديدًا للخدمة.

كيفية الحصول على المساندة والدعم وقت الاحتياج

تضمن اليوم محاضرة بعنوان كيفية الحصول على المساندة والدعم وقت الاحتياج، قدمتها حنان تكلا، كما شمل فقرات تسبيح وصلاة ومجموعات للمناقشة وفقرات للألعاب ومسابقات وتوزيع بعض الهدايا للحضور.

وقالت حنان تكلا في محاضرتها: «اعتدنا الذهاب للأطباء مع وجود ألم جسدي ولكننا لم نعتد الذهاب لأشخاص متخصصين مع وجود الألم النفسي والإرهاق للحصول على الدعم النفسي الذي من أهم أهدافه التخفيف من المعاناة العاطفية والجسدية للأشخاص والوعي بالمهارات الذاتية وتنميتها».

مفهوم الاحتراق

وأوضحت حنان تكلا أيضًا مفهوم الاحتراق، وهو نتيجة تدريجية للضغوط المتزايدة والإجهاد المستمر لفترات طويلة، والوعي بمراحله وأسبابه والوقاية منه وكيفية التعامل معه عن طريق الاعتناء بالنفس باختيار علاقات مريحة تصبح مكانا آمنا ووجود علاقة روحية قوية مع الله والطعام الصحي وأخذ قسط كافٍ من الراحة.