«حياة كريمة» تتابع مشروعاتها في قرى قنا.. خدمية وطبية وزراعية

تابعت مؤسسة «حياة كريمة» عددا من مشروعاتها بقرية الكلالسة بمركز قوص في محافظة قنا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لها وآخر تطورات سير العمل، حبسما أعلنت في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

ومن أبرز مشروعات «حياة كريمة» التي يُجرى الانتهاء منها في القرية حاليا مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة، ومشروع مركز تنمية الأسرة والطفل، ومجمع خدمات المواطنين ومجمع الخدمات الزراعية، وسيتم تسليم هذه المشروعات خلال الأيام المقبلة، وما زال العمل ساريا في باقي القرى في أكثر من قطاع.

الجدول الأسبوعي لقوافل «حياة كريمة» المجانية

ومن جهة أخرى، كشفت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، عن الجدول الأسبوعي لقوافلها المجانية والتي تشمل «طبية، بيطرية وزراعية»، فضلا عن ندوات التوعية، وذلك في 10 محافظات مختلفة، خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر.

وتتواجد قوافل «حياة كريمة» المجانية في محافظات «القاهرة، الجيزة، المنوفية، دمياط، الإسكندرية، الغربية، بني سويف، الوادي الجديد، سوهاج وقنا»، على أن يُخصص لكل محافظة أيام ومواعيد ومناطق خاصة لتواجد القوافل لها.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الهدف الذي أُطلقت المبادرة الرئاسية من أجله، وهو العمل على تحسين أوضاع المواطن، فضلا عن الارتقاء بمستوى حياته في شتى أنحاء الجمهورية، لا سيما المحافظات الحدودية والقرى الأشد فقرا والنائية.

«حياة كريمة» تحدد الفئات الأولى بالرعاية

وحددت «حياة كريمة» الفئات الأولى بالرعاية من قبل المبادرة الرئاسية، وهي الأسر الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية، والنساء والمعيلات والمطلقات، وكبار السن، والأيتام والأطفال، ذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب غير القادر على العمل»، وهو وما أعلنت عنه مؤسسة حياة كريمة في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين صحة المواطنين، من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، التي شملت الكشف والعلاج في جميع التخصصات بالمجان، إلى جانب تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.