انقطاع المياه 4 ساعات عن منطقتي شرق وغرب مدينة أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، عن انقطاع المياه عن منطقتي شرق وغرب مدينة أسيوط، وقرية درنكة بدءًا من 12 مساء حتى الساعة الرابعة فجرا يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2022 لبدء أعمال صيانة خط طرط محطة رفع صرف صحي البركة قطر 800 مم .

توفير تدابير المياه

وناشدت الشركة العملاء توفير كافة تدابيرهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الانقطاع، ويمكن التواصل مع خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891.

كما يمكن التواصل مع الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الإلكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه.

وطمأن المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، كافة العملاء أنه يتم إرسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياج طوال فترة الانقطاع.