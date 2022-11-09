إحلال وتجديد محطتي مياه شرب في الوادي الجديد لاستيعاب الكثافة السكانية

تفقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أعمال الإحلال والتجديد التي تم الانتهاء منها بمحطة مياه شرب الخارجة 12، ومحطة مياه البستان بقطاع الوادي الجديد، للاطمئنان على الأداء الخدمي بالمحطات واستيعاب الكثافة السكانية.

رفع كفاءة السور الخاص بالمحطة والإنارة

وقال «الشرقاوي»، في تصريحات صحفية، إن أعمال الإحلال والتجديد بالمحطتين شملت الأعمال الكهروميكانيكية والأعمال المدنية، ورفع كفاءة السور الخاص بالمحطة والإنارة وتمهيد أرضها، مضيفا أن محطة مياه شرب الخارجة 12 تتضمن المحطة (أ) وتعمل بطاقة إنتاجية 250 م3 / ساعة، والمحطة (ب) وتعمل بطاقة إنتاجية 360 م3/ ساعة.

أما محطة مياه البستان، فتتضمن (أ)، وتعمل بطاقة إنتاجية 250 م3 / ساعة، والمحطة (ب) وتعمل بطاقة إنتاجية 360م3/ساعة، لاستيعاب الكثافة السكانية في المناطق التي تخدمها بتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه، من خطة الإحلال والتجديد الخاصة بالشركة، بحسب «الشرقاوي».

حل أي مشكلات تعوق التشغيل

وأكد رئيس الشركة، التنسيق بين كل الجهات لتيسير العمل وفقاً للجدول الزمني الذي تم وضعه للانتهاء من عمليات الإحلال والتسليم للمحطات بالمراكز، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات تعوق التشغيل بصورة مثالية.