رئيس «الطاقة المتجددة»: بدء العمل بمشروع الخلايا الشمسية في الزعفرانة

قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن يوم الطاقة بمؤتمر المناخ COP 27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، كان بمثابة احتفالية تعكس اهتمام مصر بالتحول إلى مشروعات الطاقة المتجددة، وتخصيص يوم كامل لإنجازات قطاع الطاقة بشكل عام ولطاقة المتجددة بشكل خاص.

جلسات يوم الطاقة ب COP 27

وأضاف الخياط في حور مذاع بتقرير على فضائية «النيل للأخبار»، أن يوم الطاقة ب COP 27 شهد العديد من الجلسات التي تناولت عدة محاور منها محاور إقليمية على مستوى التعاون مع الدول الأفريقية والدول العربية ودول الجوار، سواء من خلال الربط الكهربائي أو من خلال المشروعات المشتركة، أضافة إلى العديد من الجلسات التي تضمنت إطلاق الإستراتيجيات والتقارير الخاصة ذات الصلة، سواء بكفاءة الطاقة أو بالنسبة للهيدروجين الأخضر.

بدء مشروع 50 ميجا وات خلايا شمسية

وأوضح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن الجلسات الخاصة بيوم الطاقة تضمنت احتفالية خاصة بافتتاح مشروع 50 ميجا وات خلايا شمسية الذي تمتلكه هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بمنطقة الزعفرانة، وتم تمويله بالتعاون مع الحكومة الألمانية من خلال قرض من بنك KFW، بإجمالي استثمارات تصل إلى 37 مليون يورو، وتم بدء تشغيله منذ حوالي أسبوع أو 10 أيام على وجه التحديد، لافتًا إلى أن المشروع سيساهم في إنتاجية مصر من مصادر الطاقة المتجددة.