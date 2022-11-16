«التصديري للصناعات الهندسية»: 32 شركة تشارك في ندوة اختبارات الجودة للمصدرين

نظم اليوم، المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ندوة تعريفية عن خدمات اختبارات الجودة للمصدرين المقدمة من الهيئة، التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل الشركات المصرية المصدرة من خلال استغلال المعامل الخاصة بالهيئة لإصدار شهادات الجودة المطلوبة للمنتجات المصرية المصدرة للأسواق الخارجية.

شارك في الندوة الدكتورة سحر العبد رئيس الإدارة المركزية للمعامل الغذائية والكيميائية، والمهندس سيد منصور رئيس الإدارة المركزية للسلع الصناعية وأحمد فراج رئيس الإدارة المركزية للمعامل الصناعية، وهدى القاضي مدير عام العلاقات العامة والاتصالات الخارجية وخدمة المواطنين وأحمد علاء مدير الجودة بوحدة شهادات المطابقة.

وشهدت الندوة، عرض جميع الاختبارات والمعامل الخاصة بالمنتجات الصناعية والكيمائية والغذائية، وجرى فتح باب النقاش للرد على كل استفسارات الحضور، وشارك في هذه الندوة 50 فردا ممثلا من 32 شركة هندسية.

تسهيل عمليات التصدير

وأكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، استمرار الفعاليات والندوات وورش العمل التي من شأنها خدمة الأعضاء وتسهيل عمليات التصدير وتعريفهم بكل ما هو جديد فيما يتعلق بإجراءات التصدير والشهادات المطلوبة.

تعريف الشركات بمستجدات آليات التصدير

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة تشهد مزيدا من ورش العمل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بملف التصدير سواء من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو الجمارك أو مصلحة الضرائب وجميع الوزارات والهيئات ذات الشأن، وذلك بهدف تسهيل عمليات التصدير وتعريف الشركات الهندسية بكل مستجدات وتفاصيل آليات التصدير للخارج.