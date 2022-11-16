إصابة 11 إثر اصطدام ميكروباص بعامود إنارة في المنيا

أصيب 11 شخصا، اليوم، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بعامود إنارة، بالقرب من قرية صفط الشرقية، التابعة لمركز المنيا، وتبين وقوع الحادث بسبب انفجار أحد الإطارات.

اصطدام سيارة ميكروباص بعامود إنارة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ميكروباص بعامود إنارة، بالقرب من كوبري أبو شناف أمام قرية صفط الشرقية، بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيسر، واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا.

أسماء مصابي حادث المنيا

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: آيه مختار 20 عاما، تمام علي 20 عاما، ماجد حنا 11 عاما، وشقيقتيه مارينا 6 سنوات، ساميه 21 عاما، محمد سيد 25 عاما، محمود محمد 28 عاما، سامح فتحي 23 عاما، عشماوي محمد 59 عاما، أسماء صفوت 21 عاما، بالإضافة إلي سائق السيارة.

وأفادت التحريات الأولية أن المصابين يقيمون في قري صفط الخمار، منشية الذهب القبلية، دمشاو هاشم، وتم نقلهم إلي المستشفي العام حيث تنوعت الإصابات بين كسور وجروح وسحجات وكدمات ونزيف داخلي واشتباه ما بعد الإرتجاج.

انتقل رجال إدارة المرور، لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق وتم إخطار الوحدة المحلية لرفع عامود الإنارة وإصلاحه، وتحديد التلفيات، كما تم التحفظ علي السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.