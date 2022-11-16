إصابة موظف بتسمم مبيد حشري عن طريق الخطأ في المنيا

أصيب موظف، بالتسمم، اليوم الأربعاء، إثر تناوله مبيد حشري بطريق الخطأ، بمنزله الكائن في مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، وتم نقله للمستشفي العام لتلقي العلاج حيث تقرر تحويله وحجزه داخل قسم السموم بالمستشفى الجامعي.

إصابة موظف بالتسمم بسبب مبيد حشري

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفي بني مزار المركزي، تتضمن وصول «محمد.ا»، 59 عاما، موظف، يعاني من أعراض متنوعة منها الإعياء الشديد وارتفاع درجة الحرارة والقئ وحالته الصحية متوسطة، وجرى حجزه بالاستقبال وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه مصاب بالتسمم وتقرر تحويله لقسم السموم بالمستشفى الجامعي بالمنيا.

تحويل المصاب لقسم السموم بالمستشفى الجامعي

بإجراء التحريات الأولية تبين أن الموظف المصاب، تناول مبيد حشري بطريق الخطأ أثناء تواجده داخل منزله بمركز بني مزار، ونتج عن ذلك دخوله في حالة إعياء وارتفاع في درجة الحرارة، وتم نقله إثر ذلك للمستشفى العام، والتي قررت تحويله لقسم السموم بالمستشفى الجامعي.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.