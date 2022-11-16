محافظة المنيا توافق على تخصيص 500 فدان لإنشاء فرع جامعة الأزهر

أعلنت محافظة المنيا، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة نحو 500 فدان بمحافظة المنيا، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط التعليمي، وإعادة تخصيصها لصالح الأزهر الشريف لاستخدامها في إقامة فرع لجامعة الأزهر.

وذكر بيان أصدرته المحافظة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن القرار يأتي تتويجا لجهود المحافظة، تحت قيادة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في دعم هذا الملف لتصبح الجامعة واقعا ملموسا قريبا.

قرار المجلس الأعلى للأزهر بإنشاء فرع للجامعة

وفي شهر نوفمبر من عام 2016، زارت لجنة من كلية الدراسات الإسلامية والعربية، بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور جاد الرب محمد، عميد الكلية، فرع جامعة الأزهر بالبهنسا بمركز بني مزار بالمنيا، لمعاينة واستلام المنشآت الخاصة بفرع الجامعة، عقب صدور قرار المجلس الأعلى للأزهر، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تشغيل فرع جامعة الأزهر البهنسا، على أن تشمل المرحلة الأولى تشغيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية.

وقال المهندس محمود سعد، عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية جامعة الأزهر في البهنسا بالمنيا، في تصريحات سابقة عقب الزيارة، إن اللجنة قامت بمعاينة المدرجات والمكاتب والإقامة، لبدء مرحلة تحويل الطلاب من فروع الجامعة بالمحافظات إلى فرع البهنسا.

فرع جامعة الأزهر يقع بالبهنسا غرب بني مزار

يذكر أن فرع جامعة الأزهر بالبهنسا غرب بنى مزار، جرى إنشاؤه عام 2010 بالجهود الذاتية من خلال الجمعية الخيرية لرعاية جامعة الأزهر، فرع المنيا، قرية البهنسا، التي يترأسها طارق عامر، رئيس البنك المركزي آنذاك، حيث تتجاوز تكلفة الإنشاءات والمرافق 32 مليون جنيه، مابين تبرعات المواطنين، والبنك الأهلي وصندوق الخدمات بالمحافظة، على مساحة 5000 فدان بالظهير الصحراوي الغربي مصر أسوان، وقد قامت المحافظة، بتوصيل المياه إلى الموقع، بتكلفة 8 ملايين جنيه.