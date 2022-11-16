أماكن انقطاع المياه غدا بالمحافظات.. اعرف المواعيد والأسباب

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن أماكن انقطاع المياه غدًا الخميس، في أسيوط والمنوفية جراء أعمال الصيانة والتصليحات حيث تقطع المياه، وفقا لخطة صيانة دورية تعتمدها الشركة القابضة لتقديم خدمة أفضل لمشتركيها لذا تعتذر الشركة عن فترة انقطاع المياه التي عادة ما تكون صباحا.

أماكن انقطاع المياه غدًا في أسيوط

وتستقبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي شكاوى ومقترحات مشتركيها عبر الخط الساخن للشركة 125 طوال 24 ساعة.

صرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، عن انقطاع المياه لمدة 4 ساعات، وحددت أماكن انقطاع المياه غدا عن منطقتي شرق وغرب مدينة أسيوط وقرية درنكة، بدءاً من الساعة 11:30 مساء اليوم الأربعاء الموافق حتى 4 فجر غدا الخميس، وحددت الشركة سبب انقطاع المياه نظراً لبدء أعمال صيانة خط طرد محطة رفع صرف صحي البركة قطر 800 مم.

أماكن قطع المياه بالمنوفية

أما في المنوفية، أفادت الشركة قطع المياه غدا الأربعاء عن 7 مراكز بالمحافظة، للصيانة الدورية وحددت أماكن انقطاع المياه غدا بمراكز الشهداء وتلا وقويسنا ومنوف والباجور وشبين الكوم وطوخ والقرى التابعة لها.

وحددت مواعيد انقطاع المياه غدا الأربعاء بالمنوفية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.