أماكن انقطاع المياه في 4 محافظات غدا.. اعرف أسماء المناطق

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وبني سويف والفيوم ومرسى مطروح، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها غدا الثلاثاء.

تعارض قواعد المحور مع خط المياه في الجيزة

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عبر منشور على صفحتها الرسمية «فيسبوك» أنه في إطار تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر، وتعارض قواعد المحور مع خط المياه المار بمسار المحور بمنطقة ترعة الزمر بحي بولاق الدكرور، جرى قطع المياه لربط خط المياه 300 مم الجديد على الخط 300 مم القائم بديل للخط المتعارض.

مدة قطع المياه

وأشارت الشركة إلى أن الأمر يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 3 ساعات بدء من الساعة الثانية عشر ليلاً اليوم وحتى الساعة الـ 3صباحا.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وقالت الشركة إن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، هي: بولاق الدكرور القديمة المربع المحصور ابتداء من شارع المشتل حتى شارع ناهيا طولاً، ومن ترعة الزمر حتى شارع 6 أكتوبر مدينة النجوم عرضا.

تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لقرى مركز ومدينة أطفيح

أضافت الشركة أنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لقرى مركز ومدينة أطفيح، ونظرا للحاجة لربط الخط الرئيسي قطر 560 مم المغذي لقرية عرب منشأة سليمان وعرب بني صالح وروافع مدينة أطفيح الجديدة، الأمر الذي يستلزم قطع المياه مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 18 من شهر نوفمبر الجاري 2022 بعدد من القري بمركز أطفيح وحتى صباح يوم السبت لمدة 6 ساعات.

توفير سيارات محملة بالمياه النقية

أوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي : قرى مركز ومدينة ـطفيح التالية ( الحلف الشرقي - منشاة سليمان – كفر حلاوة – عرب منشاة سليمان)، موضحا أنها ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثر.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في بني سويف

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف أنه تقرر قطع المياه عن قرية دشطوط مركز سمسطا غدًا الثلاثاء من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، بسبب أعمال توسعات بمحطة المياه وربطها على الشبكة العمومية مقدمة اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرًا للقيام بأعمال الربط والتوسعات لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة

تأجيل ضخ المياه بمناطق في مرسى مطروح

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مرسى مطروح أنه جرى تأجيل ضخ المياه بمناطق السنوسية مرتفع ومسجد النور قبلي وبحري لوجود كسر بخط 1000 مم بمنطقة الكيلة 50 بسبب أعمال توسعة الطريق الساحلي وتوقف محطة تحلية الرميلة نتيجة زيادة نسبة العكارة بالمياه بسبب أعمال إنشاء المحطة الرملية.

أماكن قطع المياه بالمنوفية

فيما أفادت محافظة المنوفية بانقطاع المياه غدا داخل 8 مراكز والقرى التابعة لهم وذلك للصيانة الدورية، من الساعة 9 صباحا لـ3 عصرا.

وحددت أماكن انقطاع المياه غدا بالمنوفية بمركز ومدينة أشمون بقرية البرانية وقرية شعشاع وقرية كفر السيد وقرية طهوا، وعن مركز ومدينة بركة السبع بقرية كفر النفرة وكفر عظيم وعن مركز ومدينة الباجور بقرية كوم الضبع وقرية سروجة وكفر سنجيف.

وتنقطع المياه عن مركز ومدينة تلا بكفر الشرفاء وقرية كشبش، ومركز ومدينة منوف بقرية الحامول وقرية الكوم الأحمر وقرية سنجرج وعن مركز ومدينة شبين الكوم بقرية ميت خلف، ومركز ومدينة الشهداء بقرية كفر الجلايطة وعن مركز ومدينة قوسنا عن قرية بنى غربان وميت سراج وكفر ميت عيسي.