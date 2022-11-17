من اليوم.. غلق طريق بن زايد الجنوبي لمدة شهر بسبب تنفيذ بعض الإصلاحات

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلق طريق بن زايد الجنوبي بداية من اليوم الخميس ولمدة شهر كامل، بسبب تنفيذ إجراء العديد من الإصلاحات على بعض الطرق والمحاور الرئيسية التي تؤدي إلى العاصمة الإدارية.

تفاصيل غلق طريق بن زايد الجنوبي

وبحسب البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة الداخلية بشأن تفاصيل غلق طريق بن زايد الجنوبي، فإنه سوف يغلق بداية من اليوم الخميس في تمام الساعة 11 مساء، ولمدة شهر كامل.

تفاصيل التحويلات المرورية بسبب غلق طريق بن زايد الجنوبي

ووفقا لما أعلنته الإدارة العامة للمرور، فإنه سوف يجرى تنفيذ بعض التعديلات بسبب غلق طريق بن زايد الجنوبي، من أجل تيسير الحركة المرورية، كالتالي:

- فيما يتعلق بعربات النقل الثقيل فإنهم سوف يتحركون على طريق جنوب الجنوبي.

- أما العربات الملاكي فسوف تتحرك في الحارة البطيئة من طريق بن زايد الجنوبي.

- منع تواجد كل من عربات النقل أو الباعة الجائلين بشكل نهائي على طريق بن زايد الجنوبي، لأي سبب من الأسباب.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنه سوف يتم تعيين مختلف الخدمات المرورية اللازمة من أجل مواجهة أية كثافة مرورية متوقعة، مع تسيير حركة المرور في الطرق كافة، كما أوضحت أنه سوف يجرى التنسيق مع مختلف الشركات المنفذة من أجل وضع المساعدات الفنية كافة، مع التجهيزات التي تدل على وجود أعمال في المنطقة، حتى يتم ضمان أمن وسلامة جميع المواطنين.