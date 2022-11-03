أزمة جديدة تضرب سوق القهوة عالميا.. البرازيل تمتنع عن تسليم التعاقدات للتجار

تشهد سوق البن العالمية أزمة حادة نتيجة اضطرابات كبيرة لدى أكبر منتجي القهوة في العالم، بعدما تخلفت البرازيل عن تسليم التعاقدات المتفق عليها للعام الثاني على التوالي.

قال تجار ومتداولون في قطاع البن إن مزارعي البن البرازيليين تخلفوا عن سداد العقود للعام الثاني على التوالي، وفشلوا في تحقيق مبيعات متفق عليها مسبقا ويعرضون شركات التجارة للخسائر، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز».

اضطرابات في سوق البن

على الرغم من أن حالات التخلف عن السداد أقل انتشارًا من العام الماضي، فقد أدت إلى اضطرابات في سوق البن، ما ترك التجار مترددين في الموافقة على المبيعات الآجلة لمحصول العام المقبل أو الذي يليه.

وبدأت حالات التخلف عن السداد في الارتفاع العام الماضي بعد سلسلة من صدمات الأسعار الناجمة عن الصقيع الشديد الذي أفسد المحصول.

كان محصول هذا العام أقل من المتوقع، وخفض بعض المحللين تقديراتهم الأولية بنحو 4 ملايين كيس، حيث استغرقت الأشجار وقتًا أطول للتعافي من الصقيع والجفاف في 2021، وجرى تداول أسعار القهوة في شهري أغسطس وسبتمبر بين 2.17 دولار و2.21 دولار للرطل، بزيادة تزيد على 70% عما كانت عليه قبل عامين.

ومنحت الزيادة في الأسعار المزارعين البرازيليين فرصة للتخلف عن السداد في العقود حتى يتمكنوا من بيع الحبوب في السوق الفورية، وكسب سعر أعلى يفوق أي مسؤولية عن التخلف عن السداد.

علامة فارقة مهمة للسوق

يعتبر البيع الآجل من قبل المزارعين والمصدرين من البرازيل، أكبر دولة مصدرة، علامة فارقة مهمة للسوق. وتساعد المبيعات المسبقة على تقليل تقلبات السوق لأنها تسمح للمزارعين بالبيع على مدار العام، وليس فقط أثناء الحصاد.

وسبق أن قال التجار إن موجة التخلف عن السداد هذا العام تسببت في ارتفاع أسعار العقود الآجلة في أواخر سبتمبر قبل انتهاء صلاحية عقد الشهر الأول، ويمكن أن تفعل ذلك مرة أخرى قبل انتهاء صلاحية العقد في 19 ديسمبر، بحسب رويترز.