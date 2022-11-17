إعلان على «فيسبوك».. تفاصيل حبس المتهم بترويج العملات المقلدة في القاهرة

كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل جريمة ترويج العملات المقلدة عبر منصة «فيس بوك»؛ إذ تبين أن المتهم المقيم بمنطقة الخانكة في القاهرة، نجح في الحصول على نقود كثيرة للعملات المصرية المقلدة فئة 100 و200 جنيه، وجرى رصد نشاطه، وألقي القبض عليه بتهمة التزوير وتقليد عملات مصرية، وقررت النيابة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم شرح تفاصيل الجريمة، بعد مواجهته بأدلة الاتهام؛ إذ أوضح أنه «كنت معتقد إن الشرطة مش هتقبض عليا وإني بعيد عنها، بس فجأة لقيتني محاصر وأنا قاعد في البييت».

وتحفظت الشرطة على عدد كبير من العملات المقلدة، وأرسلتها إلى الأدلة الجنائية وحدة التزييف والتزوير لفحصها، وإعداد تقرير بها، وموافاة النيابة بما أسفرت عنه أعمال الفحص.

تفاصيل الواقعة

وكانت مباحث الأموال العامة، نجحت بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، في ضبط مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي، تعرض عملات وطنية «مزورة»، وتروج لها عليى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد بيان وزارة الداخلية، أنه من خلال جمع المعلومات وإجراء التحقيقات جرى ضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بالخانكة، بسبب النصب والاحتیال على المواطنين، من خلال إنشاء العديد من الحسابات الإلكترونية الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

جريمة التزوير في القانون

من جهته، أكد المحامي عمر حلمي، أن كل من زور يعاقب كما تنص المادة 211: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن».‏