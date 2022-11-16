تفاصيل حبس المتهم بسرقة أموال موظف إلكترونيا.. اخترق «الفيزا» واشترى تليفونات

قررت جهات التحقيق، حبس شاب بالقاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة بيانات «الفيزا» الخاصة بأحد الأشخاص من على موقع تسوق إلكتروني، تمكن من استخدامها في عمليات شرائية كثيرةـ من بينها 3 هواتف محمولة.

اختراق موقع تسويق وسرقة البيانات

اعترف المتهم، باختراق بيانات موقع تسوق إلكتروني، قائلا: «كنت معتقد أن محدش هيعرف يوصلي، عشان كده سرقت بيانات الفيزا، واشتريت حاجات من مواقع التسوق الإلكتروني».

وشرح أمام جهات التحقيق، أمس، تفاصيل الجريمة، مؤكدا أنه بعدما نجح في سرقة بيانات الشخص، عن طريق اختراق إحدى مواقع التسوق، وتمكن بعدها من الشراء من هذا الموقع أيضًا، مرات متكررة.

عقوبة السرقة في القانون

قال المحامي أشرف ناجي، إن قانون العقوبات يقر بمعاقبة من يرتكب جريمة السرقة، وفقا لنص المادة 313: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».

وأوضح ناجي لـ«الوطن»، أن المادة نصت أيضا، على أنه «يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات، على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل، أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».

القبض على المتهم

كانت مباحث الأموال العامة، تمكنت من القبض على المتهم، بعد بلاغ من أحد الأشخاص، اكتشف سرقة أمواله من «فيزا» خاصة به، بعد تحديد هويته، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وأرشد عن المشتريات التي نجح في شرائها من خلال فيزا المجني عليه.