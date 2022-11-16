حبس «عامل» متهم بإصابة زميله بسلاح أبيض في القاهرة

«خلاني أسيب الشغل ومكنتش عارف أصرف منين ولا أعمل ايه».. هكذا بدأ المتهم بإصابة زميله بمصنع ملابس بسلاح أبيض بالقاهرة أقواله في جلسة استماع أمام جهات التحقيق التي وجهت إليه تهمة الإصابة العمد، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، نتيجة تسبب المجني عليه برفد المتهم من المصنع، فتطور الأمر إلى مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، انتهت بطعن المجني عليه بواسطة «سكين»، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

عقوبة الإصابة العمد

وضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض عقوبة الإصابة والجرح العمد وفقًا لقانون العقوبات المصري المعدل عام 2020، حيث نصت المادة 240 من قانون العقوبات «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وقال «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات».

بلاغ الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة السلام بالقاهره بلاغ من إحدي المستشفيات بقدوم عامل بمصنع ملابس يحمل جنسية أحدي الدول مصاب بجرح نافذ نتيجة مشاجرة مجل عمله مع زميل آخر.

وعقب تقنين الإجراءات وسرعة التحريات، تم ضبط المتهم وتبين أنه عامل بالمصنع، طعن المحني عليه بنتيجة مشادة كلامية تطورت لمشاجرة نتيجه تسبب زميله في رفده من العمل وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، والتحفظ على سلاح الجريمة.