وظائف خالية بالمحافظات براتب يبدأ من 6 آلاف جنيه.. أعرف الأماكن والشروط

توفر وزارة القوى العاملة وظائف خالية للشباب من الجنسين مؤهلات متوسطة، ومؤهلات عليا برواتب تبدأ من 6 آلاف جنيه، بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الخاصة، والاستفادة بالامتيازات منها تأمينات اجتماعية وصحية وبدل مواصلات وبدل تغذية، حيث يتم تقديم السيرة الذاتية يدويًا للشركة المراد العمل بها.

وظائف خالية بالعبور

حيث أعلنت شركة مدار بلس بمدينة العبور بالقليوبية عن حاجتها لـ6 فنى تكييف للعمل بها، وحددت الوظائف الخالية للذكور فقط مع وجود خبرة 3 سنوات، وتوفير بدل تغذية وتوفير مواصلات وتأمينات اجتماعية وصحية.

7 محاسبين براتب 6 آلاف جنيه

بينما أوضحت المجموعة العربية للأجهزة المنزلية بأسيوط الجديدة ومدينة أبنوب عن حاجتها لعدد 7 محاسبين خبرة عام وتوفير تأمينات اجتماعية وصحية وراتب يبدأ من 6 آلاف جنيه.

200 مسؤول مبيعات بالجيزة

وأعلنت شركة المجد للرعاية الطبية والتأمين الصحي بحي المهندسين بالجيزة، عن حاجتها لـ200 مسؤول مبيعات داخلية خبرة 3 سنوات، ووجود تأمين صحي راتب يبدأ من 6 آلاف جنيه.

بينما تطلب شركة عين بالهرم الجيزة 30 مسؤول مبيعات براتب يبدأ من 3000 جنيه مع وجود تأمين صحي واجتماعي.

وظائف خالية براتب 6 آلاف جنيه

وأوضحت شركة الصحابة للاستيراد والتصدير بوسط البلد بالقاهرة عن حاجتها إلى 4 فني هار وير براتب يبدأ من 6 آلاف جنيه مع وجود بدل إضافي وتأمينات صحية واجتماعية.